Рябков рассказал о проблемах в формировании состава делового совета с США

"К сожалению, состав делового совета пока окончательно не согласован, стороны обсуждали и продолжают обсуждать, как я понимаю, различные варианты... Пока американские коллеги не проявляют встречную готовность сформулировать свой подход к составу, формату и уровню представительства в этом органе. Мы их к этому побуждаем по различным линиям, в том числе МИД активно работает над этим", - сказал Рябков.