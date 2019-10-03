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РИА Новости

Рябков рассказал о проблемах в формировании состава делового совета с США

23:14 03.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
ГАВАНА, 3 окт - РИА Новости. США пока не проявляют готовности сформулировать свой подход к формированию состава и формата российско-американского делового совета, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"К сожалению, состав делового совета пока окончательно не согласован, стороны обсуждали и продолжают обсуждать, как я понимаю, различные варианты... Пока американские коллеги не проявляют встречную готовность сформулировать свой подход к составу, формату и уровню представительства в этом органе. Мы их к этому побуждаем по различным линиям, в том числе МИД активно работает над этим", - сказал Рябков.
"Если американская сторона дозреет к конкретизирует свою позицию, мы это будем приветствовать", - добавил он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МИД РФСергей РябковРоссияСШАВ мире
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