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РИА Новости

Эксперт назвал предложение Путина по Персидскому заливу реалистичным

23:07 03.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в Сочи
Президент РФ Владимир Путин в Сочи
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин в Сочи
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Предложение президента РФ Владимира Путина о создании в регионе Персидского залива организации по безопасности и сотрудничеству вполне реалистично, такая организация станет важной международной площадкой, считает политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании клуба "Валдай" заявил, что в регионе Персидского залива нужно создать с чистого листа организацию по безопасности и сотрудничеству с участием России, Китая, Евросоюза и США. Он напомнил, что Россия уже представила концепцию обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива, которая, по мнению Путина, с учетом текущей острой и непредсказуемой ситуации в этом регионе очень актуальна.
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"Наверное, одна из сенсаций Путина - это предложение создать организацию по безопасности и сотрудничеству на Ближнем Востоке по примеру существования подобной организации в Европе - ОБСЕ ... Думаю, что это вполне реально. И это будет действительно очень важный инструмент, международная площадка и самое главное - механизм, который не позволит без конца поджигать эту пороховую бочку - Ближний Восток", - сказал Мартынов РИА Новости.
По мнению эксперта, примеры "успешного взаимодействия по сохранению мира на Ближнем Востоке" в лице борьбы российских войск в Сирии, а также дипломатические усилия России и группы стран по нормализации обстановки "дали достаточно быстро хороший эффект". То есть, по словам Мартынова, была сохранена государственность в Сирии. Несмотря на существующие противоречия и разные интересы всех участников процесса, Путин отмечал, что нужна гибкость и нелинейность, умение организовать сложный процесс. Мартынов добавил, что Россия "продемонстрировала умение организовывать этот сложный процесс" и сегодня предлагает "совершенно новый для региона формат" - организацию по безопасности и сотрудничеству на Ближнем Востоке.
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"Тех, кто не услышит или не поймёт, о чем сегодня говорил президент России, тот пусть потом не обижается, когда поезд уйдёт. Этот состав очень быстро едет, набирает обороты. И те, кто сегодня не сядет в этот поезд, завтра останется с мешками на перроне. И я думаю, что как раз вот это понимают все. Другой вопрос, что каждый хочет или в паровозе сидеть или быть самим паровозом. А это такой процесс, когда одного главного не будет. Когда либо все вместе, либо кто-то лишний", - заключил Мартынов.
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Персидский заливАлексей Мартынов (политолог)Владимир ПутинПолитика
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