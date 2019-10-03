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РИА Новости

В Шотландии родителям запретят шлепать детей

23:07 03.10.2019
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© Depositphotos / ia__64Мужчина бьет ребенка
Мужчина бьет ребенка
© Depositphotos / ia__64
Мужчина бьет ребенка . Архивное фото
ЛОНДОН, 3 окт – РИА Новости, Мария Табак. Шотландия стала первым из регионов, входящих в состав Соединенного Королевства, вводящим запрет родителям шлепать детей.
Согласно итогам голосования, в четверг соответствующий законопроект был поддержан 80 членами регионального парламента, против выступили 29. Законопроект вступит в силу через год после получения королевской санкции.
В остальных частях Великобритании родителям разрешается "в пределах разумного" шлепать детей в дисциплинарных целях, в школах же физические наказания полностью запрещены. В судах при рассмотрении дел, связанных с физическими наказаниями детей, учитывается, как именно был наказан ребенок, как часто он подвергается наказанию и в течение сколь долгого срока, возраст ребенка и последствия наказания для его психики и физического здоровья.
Сторонники запрета любых физических наказаний аргументируют свою позицию тем, что взрослые защищены от любого физического нападения законом, тогда как дети оказываются в заведомо уязвимом положении. Противники запрета выражают опасение, что тысячи родителей пострадают только за то, что пытаются добиться от своих детей послушания.
Вырастить дерево и воспитать сына: психолог о родительстве в метафорах
20 августа, 11:36Социальный навигатор
Вырастить дерево и воспитать сына: психолог о родительстве в метафорах
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