Нижегородская область подписала соглашение о сотрудничестве с "Газпромом"

Компания "Газпром" будет содействовать в обеспечении организаций Нижегородской области, эксплуатирующих технику, работающую на природном газе, необходимой нормативной технической документацией. Кроме того, компания поможет в обучении инженерно-технического персонала и водителей правилам технического обслуживания и эксплуатации техники, работающей на природном газе.

Глава региона сообщил, что для расширения рынка газомоторного топлива Нижегородская область в 2019 году и в последующие годы планирует принять участие в программе субсидирования из федерального бюджета возмещения затрат инвесторам на строительство объектов газозаправочной инфраструктуры и мероприятий по переоборудованию транспортных средств на компримированный (сжатый) природный газ. Никитин уточнил, что в 2019 году в регионе планируется открыть три новых точки, где можно будет заправиться газом. В планах на 2020 год – четыре точки.