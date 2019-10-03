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РИА Новости
Нижегородская область

Нижегородская область подписала соглашение о сотрудничестве с "Газпромом"

23:03 03.10.2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Нина Зотина
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 окт — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов подписали соглашение о сотрудничестве на полях Петербургского международного газового форума (ПМГФ), сообщает пресс-служба областного правительства.
Соглашение предусматривает совместное участие Нижегородской области и компании "Газпром" в реализации мероприятий по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива, в том числе в рамках механизма государственно-частного партнерства.
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"Правительство Нижегородской области будет способствовать увеличению парка транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, и расширению сети газозаправочных станций на территории региона", - сообщил Никитин.
Компания "Газпром" будет содействовать в обеспечении организаций Нижегородской области, эксплуатирующих технику, работающую на природном газе, необходимой нормативной технической документацией. Кроме того, компания поможет в обучении инженерно-технического персонала и водителей правилам технического обслуживания и эксплуатации техники, работающей на природном газе.
Глава региона сообщил, что для расширения рынка газомоторного топлива Нижегородская область в 2019 году и в последующие годы планирует принять участие в программе субсидирования из федерального бюджета возмещения затрат инвесторам на строительство объектов газозаправочной инфраструктуры и мероприятий по переоборудованию транспортных средств на компримированный (сжатый) природный газ. Никитин уточнил, что в 2019 году в регионе планируется открыть три новых точки, где можно будет заправиться газом. В планах на 2020 год – четыре точки.
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Нижегородская областьГлеб НикитинГазпромНижний НовгородНижегородская областьЭкономика
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