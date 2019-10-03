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РИА Новости

В США три человека погибли при крушении легкомоторного самолета

22:40 03.10.2019
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© Flickr / Kevin SpencerКарета скорой помощи, США
Карета скорой помощи, США
© Flickr / Kevin Spencer
Карета скорой помощи, США. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Легкий одномоторный самолет упал в американском штате Мичиган, три человека погибли, еще трое получили тяжелые ранения, сообщает местная газета Lansing State Journal со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации (FAA).
Самолет TBM 700, на борту которого находились два пилота и четыре пассажира, разбился чуть севернее административного центра Мичигана города Лансинг в четверг в первой половине дня. Самолет направлялся из Индианаполиса в международный аэропорт Лансинга.
FAA и Национальное управление по безопасности транспорта приступили к расследованию инцидента.
Крушение стало самым смертоносным авиапроисшествием в истории города Лансинг, отмечает издание.
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