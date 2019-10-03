В США три человека погибли при крушении легкомоторного самолета

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Легкий одномоторный самолет упал в американском штате Мичиган, три человека погибли, еще трое получили тяжелые ранения, сообщает местная газета Lansing State Journal со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации (FAA).
Самолет TBM 700, на борту которого находились два пилота и четыре пассажира, разбился чуть севернее административного центра Мичигана города Лансинг в четверг в первой половине дня. Самолет направлялся из Индианаполиса в международный аэропорт Лансинга.
Rescue crews are here from a couple different agencies.— Megan Banta (@MeganBanta_1) October 3, 2019
Some people working around the plane, but not clear what they’re doing yet pic.twitter.com/6L82nnNBwH
FAA и Национальное управление по безопасности транспорта приступили к расследованию инцидента.
Крушение стало самым смертоносным авиапроисшествием в истории города Лансинг, отмечает издание.