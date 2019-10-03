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РИА Новости

Эксперт назвал решение Путина по Китаю судьбоносным

22:33 03.10.2019
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 3 окт. - РИА Новости. Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении направлено на выравнивание стратегического баланса, заявил директор Института Дальнего Востока РАН Сергей Лузянин.
Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении. Он отметил, что это кардинально повысит обороноспособность КНР.
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"Это было обнародовано сегодня впервые. Демонтаж Соединенными Штатами ДРСМД был больше ударом не по России, а по Китаю, так как 90% его ракетных вооружений - это ракеты такого класса. Если раньше в Китае волновались и говорили об американских и западных ПРО морского базирования, то теперь речь идёт о развёртывании именно на континенте, направленном в первую очередь против Китая. Российско-китайское взаимодействие в этой сфере для Китая и для России, но особенно для Китая, носит приоритетный характер в плане национальной безопасности в таком аспекте отчасти сдерживания, но прежде выравнивания баланса", - сказал Лузянин, отвечая на вопрос РИА Новости на полях заседания клуба "Валдай" в Сочи.
По его словам, один Китай этого сделать не сможет, так как у него уровень в этой сфере более низкий, чем у России и США, которые являются лидерами в сфере военно-стратегических вооружений.
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"Поэтому сегодняшнее заявление Владимира Путина - судьбоносное, вскоре будет подписано российско-китайское военно-техническое соглашение взамен старого, 93 года. Видимо, эти тезисы будут там формализованы", - считает эксперт.
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Международный дискуссионный клуб "Валдай"Владимир ПутинКитайВалдайВ мире
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ЕЕлена
900005
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