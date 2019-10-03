Эксперт назвал решение Путина по Китаю судьбоносным

"Это было обнародовано сегодня впервые. Демонтаж Соединенными Штатами ДРСМД был больше ударом не по России, а по Китаю, так как 90% его ракетных вооружений - это ракеты такого класса. Если раньше в Китае волновались и говорили об американских и западных ПРО морского базирования, то теперь речь идёт о развёртывании именно на континенте, направленном в первую очередь против Китая. Российско-китайское взаимодействие в этой сфере для Китая и для России, но особенно для Китая, носит приоритетный характер в плане национальной безопасности в таком аспекте отчасти сдерживания, но прежде выравнивания баланса", - сказал Лузянин, отвечая на вопрос РИА Новости на полях заседания клуба "Валдай" в Сочи.