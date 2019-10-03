Сенатор рассказал, кто стоит за попыткой срыва выступления Толстого в ПАСЕ

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. За попыткой сорвать выступление главы российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого стоят Украина и Грузия, заявил РИА Новости сенатор, член делегации Александр Башкин.
Ранее неизвестный активист на дебатах ассамблеи по вопросу протестных акций в ходе избирательной кампании в Мосгордуму пытался прервать выступление главы делегации РФ Петра Толстого. Как сообщил журналистам член делегации РФ Леонид Слуцкий, нарушителя быстро вывели из зала заседаний. Предложение о проведении дебатов было внесено политгруппой "Альянс либералов и демократов за Европу", ПАСЕ в первый день осенней сессии предложение поддержала. Изначально парламентарии настаивали на дискуссии по срочной процедуре с подготовкой доклада и резолюции, однако позднее формат был изменён на текущие дебаты, который предполагает только обсуждение на пленарном заседании без принятия обязывающих рекомендаций.
"Нет никаких сомнений в том, что это было организовано при участии делегации Украины и Грузии в ПАСЕ, не заинтересованных в работе России в ассамблее, в беспристрастной дискуссии", - сказал Башкин.
Говоря о самих прошедших в четверг дебатах, сенатор, являющийся зампредом конституционного комитета Совфеда, отметил, что в своём выступлении в ПАСЕ он коснулся юридического аспекта этой темы. По его мнению, дебаты стали "элементарной спекуляцией, имеющей цель исказить в ПАСЕ восприятие Российской Федерации и попытаться усомниться в том, что Россия напрасно вернулась в ПАСЕ". Инициаторы дебатов, подчеркнул Башкин, умышленно смешали разные понятия, не проведя разницу между мирным протестом граждан и незаконными акциями, переходящими в массовые беспорядки.
"Хулиганская выходка с попыткой прервать выступление руководителя делегации Петра Толстого - хорошая иллюстрация моим словам. В ПАСЕ выступают делегаты с разными мнениями, многие с критикой России, это их мнение, и они в соответствии с регламентом вправе его высказывать. И с балкона тоже звучала критика в наш адрес. Так почему одни выступают и их никто не вправе прервать, а другое выступление председательствующая прервала, а пристав их выгнал из зала? И почему никто из вас не возмутился тем, что у нас на глазах была пресечена протестная акция? Ответ прост: потому что она незаконная. Потому что она нарушает общепринятые правила и потому, что она мешает работать остальным. Ситуация аналогична московским протестам", - заявил Башкин.
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