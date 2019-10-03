Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-03T22:27Z
https://ria.ru/20191003/1559418107.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155940/98/1559409829_0:493:885:991_1036x0_80_0_0_4f8bbb80c58fe83acf796680bfa90130.jpg
РИА Новости

Сенатор рассказал, кто стоит за попыткой срыва выступления Толстого в ПАСЕ

22:27 03.10.2019
2244
© Страница "Петр Толстой и его команда" в FacebookПопытка срыва выступления Петра Толстого в ПАСЕ. Стоп-кадр видео
Попытка срыва выступления Петра Толстого в ПАСЕ. Стоп-кадр видео
© Страница "Петр Толстой и его команда" в Facebook
Попытка срыва выступления Петра Толстого в ПАСЕ. Стоп-кадр видео
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. За попыткой сорвать выступление главы российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого стоят Украина и Грузия, заявил РИА Новости сенатор, член делегации Александр Башкин.
Ранее неизвестный активист на дебатах ассамблеи по вопросу протестных акций в ходе избирательной кампании в Мосгордуму пытался прервать выступление главы делегации РФ Петра Толстого. Как сообщил журналистам член делегации РФ Леонид Слуцкий, нарушителя быстро вывели из зала заседаний. Предложение о проведении дебатов было внесено политгруппой "Альянс либералов и демократов за Европу", ПАСЕ в первый день осенней сессии предложение поддержала. Изначально парламентарии настаивали на дискуссии по срочной процедуре с подготовкой доклада и резолюции, однако позднее формат был изменён на текущие дебаты, который предполагает только обсуждение на пленарном заседании без принятия обязывающих рекомендаций.
Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео
Вчера, 20:50РИА Новости
Появилось видео попытки срыва выступления Толстого в ПАСЕ
"Нет никаких сомнений в том, что это было организовано при участии делегации Украины и Грузии в ПАСЕ, не заинтересованных в работе России в ассамблее, в беспристрастной дискуссии", - сказал Башкин.
Говоря о самих прошедших в четверг дебатах, сенатор, являющийся зампредом конституционного комитета Совфеда, отметил, что в своём выступлении в ПАСЕ он коснулся юридического аспекта этой темы. По его мнению, дебаты стали "элементарной спекуляцией, имеющей цель исказить в ПАСЕ восприятие Российской Федерации и попытаться усомниться в том, что Россия напрасно вернулась в ПАСЕ". Инициаторы дебатов, подчеркнул Башкин, умышленно смешали разные понятия, не проведя разницу между мирным протестом граждан и незаконными акциями, переходящими в массовые беспорядки.
"Хулиганская выходка с попыткой прервать выступление руководителя делегации Петра Толстого - хорошая иллюстрация моим словам. В ПАСЕ выступают делегаты с разными мнениями, многие с критикой России, это их мнение, и они в соответствии с регламентом вправе его высказывать. И с балкона тоже звучала критика в наш адрес. Так почему одни выступают и их никто не вправе прервать, а другое выступление председательствующая прервала, а пристав их выгнал из зала? И почему никто из вас не возмутился тем, что у нас на глазах была пресечена протестная акция? Ответ прост: потому что она незаконная. Потому что она нарушает общепринятые правила и потому, что она мешает работать остальным. Ситуация аналогична московским протестам", - заявил Башкин.
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
2 октября, 19:28Сказано в эфире
Политолог: кому-то не нравится присутствие России в ПАСЕ? Ну и что?Россия погасила весь долг по взносам в Совет Европы, заявили в организации. В эфире радио Sputnik директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт прокомментировал ситуацию с возвращением российской делегации в ПАСЕ.
4821201
Обсудить 0
Петр ТолстойПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Эксперт назвал решение Путина по Китаю судьбоносным
РИА
Новости
Шашлык
Названо самое вредное мясо
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса
Врачи во время операции
В Бурятии у девушки достали из желудка двухкилограммовый волосяной ком
Лента
новостей
Автомобиль полиции на дороге
В Москве двадцать человек попытались прорваться на Хованское кладбище
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Эксперт прокомментировал выступление Путина на "Валдае"
Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео
Появилось видео попытки срыва выступления Толстого в ПАСЕ
Набережная Ялты
Преподаватель из США заявил, что визит в Крым стал для него открытием
В Туве нашли пропавшего пять дней назад мальчика
Пропавшего пять дней назад в тувинской тайге мальчика нашли живым
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Путин рассказал о попытке США "надуть" Россию до выхода из ДРСМД
Газодобывающее предприятие на Украине
Киеву не понадобится продлевать договор с Москвой, заявили в "Нафтогазе"
Заседание ПАСЕ
В ПАСЕ попытались сорвать выступление главы российской делегации
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Путин пошутил о Саддаме Хусейне и ядерном оружии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:17Путин соберет наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей"
00:15Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым
00:14Разведку у российских границ за неделю вели 42 летательных аппарата
00:10Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике
00:08Минобороны не допустило в 2019 году 19 столкновений спутников с мусором
00:07ВКС России могут получить полсотни новых типов систем вооружения
00:04В России развернут свыше десяти станций контроля ближнего космоса
00:00Сатиру Бэнкси на британский парламент продали за рекордные $12 миллионов
23:57Эксперт прокомментировал слова Путина о размещении ракет США в Азии
23:55На Украине не вынесут на референдум проект об особом статусе Донбасса
23:33Посольство России надеется на сотрудничество с новым правительством Австрии
23:30МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
23:23В Австрии подвели окончательные итоги досрочных парламентских выборов
23:16Рябков назвал условия для быстрого сбора делового совета России и США
23:16Скабеева прокомментировала призыв Путина не очернять Украину
23:14Рябков рассказал о проблемах в формировании состава делового совета с США
23:07Эксперт назвал предложение Путина по Персидскому заливу реалистичным
23:07В Шотландии родителям запретят шлепать детей
23:01Рябков сообщил о приглашении О'Брайена в Россию
22:40В США три человека погибли при крушении легкомоторного самолета
Лента новостейМолния