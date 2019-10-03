Сенатор рассказал, кто стоит за попыткой срыва выступления Толстого в ПАСЕ

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. За попыткой сорвать выступление главы российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого стоят Украина и Грузия, заявил РИА Новости сенатор, член делегации Александр Башкин.

Ранее неизвестный активист на дебатах ассамблеи по вопросу протестных акций в ходе избирательной кампании в Мосгордуму пытался прервать выступление главы делегации РФ Петра Толстого. Как сообщил журналистам член делегации РФ Леонид Слуцкий, нарушителя быстро вывели из зала заседаний. Предложение о проведении дебатов было внесено политгруппой "Альянс либералов и демократов за Европу", ПАСЕ в первый день осенней сессии предложение поддержала. Изначально парламентарии настаивали на дискуссии по срочной процедуре с подготовкой доклада и резолюции, однако позднее формат был изменён на текущие дебаты, который предполагает только обсуждение на пленарном заседании без принятия обязывающих рекомендаций.

"Нет никаких сомнений в том, что это было организовано при участии делегации Украины и Грузии в ПАСЕ, не заинтересованных в работе России в ассамблее, в беспристрастной дискуссии", - сказал Башкин.

Говоря о самих прошедших в четверг дебатах, сенатор, являющийся зампредом конституционного комитета Совфеда, отметил, что в своём выступлении в ПАСЕ он коснулся юридического аспекта этой темы. По его мнению, дебаты стали "элементарной спекуляцией, имеющей цель исказить в ПАСЕ восприятие Российской Федерации и попытаться усомниться в том, что Россия напрасно вернулась в ПАСЕ". Инициаторы дебатов, подчеркнул Башкин, умышленно смешали разные понятия, не проведя разницу между мирным протестом граждан и незаконными акциями, переходящими в массовые беспорядки.