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РИА Новости

Глава МИД Италии допустил введение ЕС ответных мер на пошлины США

22:25 03.10.2019
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© РИА Новости / Сергей СтарцевЛуиджи Ди Майо
Луиджи Ди Майо
© РИА Новости / Сергей Старцев
Луиджи Ди Майо. Архивное фото
РИМ, 3 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо предположил, что в ответ на введение новых американских пошлин на европейские товары могут последовать аналогичные меры со стороны ЕС, но призвал прекратить торговую войну и перейти к диалогу.
В среду арбитр ВТО из-за субсидирования европейского авиастроительного концерна Airbus разрешил США ввести ответные торговые меры по отношению к ЕС на общую сумму 7,5 миллиарда долларов в год. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер объявил в этой связи о введении новых пошлин в размере 10% на воздушные суда, и 25% на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, импортируемую из ЕС. Данное решение должно вступить в силу 18 октября.
"Возможно, что американское решение может стать причиной аналогичных европейских мер в отношении США. Но мы считаем, что ни ЕС, ни США не должны вести войну пошлин, которая ослабила бы обе стороны. Мы убеждены, что лучшим решением всегда является диалог", - подчеркнул глава МИД в специальном письме, которое он в четверг направил итальянским производителям. Его текст опубликован на сайте ведомства.
Столица Испании Мадрид
Вчера, 16:19РИА Новости
В Мадриде назвали введение США пошлин неуважением к принципам торговли
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Луиджи Ди МайоВсемирная торговая организацияЕвросоюзМИД ИталииРимИталияСШАЭкономика
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