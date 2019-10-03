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РИА Новости

Эксперт прокомментировал выступление Путина на "Валдае"

22:22 03.10.2019
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая на ежегодном заседании Валдайского клуба в Сочи, фактически заявил о создании военного союза России и Китая, считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.
Ранее в четверг Путин в рамках пленарного заседания заявил, что Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
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"Мне кажется крайне важным в этом смысле упоминание Владимира Путина, что Россия помогает создавать систему распознавания ракетного нападения нашим партнерам из Китая. Это бомба в информационном смысле этого слова. Потому что речь идет о формировании того, что так боялись на Западе - военного союза с Китаем", - сказал РИА Новости Мухин.
По его словам, речь Путина была примирительной, потому что он явно пытался совместить Запад с Востоком. "Владимир Путин акцентировал свое выступление на том, что сейчас ситуация в мире такова, что азиатские страны... играют геополитическую роль. И в корне приходится пересматривать тезисы концепции, которые подразумевают западноцентричность, то есть когда Запад является базой для принятия геополитических решений. Сейчас этого уже нет", - подчеркнул он.
"Все лидеры стран, а их было пять, все были согласны друг с другом. И если уж пять стран согласны и признаются в том, что они давно ведут с Россией переговоры и имеют общую позицию по текущим вопросам противодействия, например, глобальный терроризм, это (призыв к объединению) есть. Надежда есть", - добавил он.
Также эксперт отметил, что если страны возьмут за основу во всех конфликтах модель по его урегулированию в Сирии, которая принадлежит России, то ее западные партнеры "будут ревновать, будут пытаться создавать свои модели".
"Конечно, (они) не преуспеют, потому что их модели не работают ни на  Ближнем Востоке, ни в Азии, способствуя хаотизации международных отношений. Российская же модель будет востребована нашими партнерами, настоящими союзниками", - пояснил Мухин.
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Международный дискуссионный клуб "Валдай"Алексей МухинВладимир ПутинВалдайПолитика
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