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РИА Новости

Россия и Куба продолжат укреплять стратегическое партнерство

22:09 03.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи в международном аэропорту им. Хосе Марти в Гаване
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи в международном аэропорту им. Хосе Марти в Гаване
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи в международном аэропорту им. Хосе Марти в Гаване
ГАВАНА, 3 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Куба продолжат укреплять стратегическое партнерство, оказывать друг другу поддержку в совместных проектах в различных сферах.
"Мы с (главой Кубы) Мигелем Диасом-Канелем Бермудесем подтвердили наш настрой на то, чтобы укреплять стратегическое партнерство, и те документы, которые только что были подписаны, об этом свидетельствуют лучше наших слов. Мы договорились и дальше оказывать активную поддержку совместным масштабным проектам в самых разных сферах - и транспорта, и инфраструктуры, и сельское хозяйство, и, конечно, энергетика, и высокие технологии, и цифровое развитие", - сказал Медведев по итогам переговоров с лидером Кубы и церемонии подписания совместных российско-кубинских соглашений.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев оставляет запись в Книге почетных гостей в музее Хосе Марти на площади Революции в Гаване
Вчера, 21:42РИА Новости
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