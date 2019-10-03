"Не пустили головорезов". Путин назвал главные успехи последних лет

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. "Россия — страна-цивилизация, и мы этим гордимся", — заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай". На сцене в этот момент сложилась уникальная ситуация: в белых креслах расположились четыре президента и король. Такого представительства на форуме еще не бывало. И неудивительно, что дискуссия получилась непростая, но запоминающаяся.

Вольница вместо мирового порядка

В этом году дискуссионный клуб "Валдай" изменил свой формат: впервые в Сочи для участия в главном пленарном заседании приехали сразу четыре действующих лидера. Поэтому до начала публичной дискуссии Владимир Путин встретился поочередно с президентами Азербайджана, Казахстана и Филиппин, а также с королем Иордании Абдаллой II. Все они прилетели в Россию с рабочим визитом, и с каждым из них нужно было провести переговоры.

Стержневой темой нынешнего "Валдая" стал Восток в широком смысле этого слова — процессы, которые протекают на огромном пространстве от Ближнего Востока до Северной Евразии и Юго-Восточной Азии. И выбор сюжета связан не только с тем, что Россия наращивает активность на восточном направлении.

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В докладе, который к заседанию подготовил клуб "Валдай", выдвигается гипотеза: мировой порядок закончился, упорядоченной системы норм и правил поведения больше не будет, мир вступает в эпоху, которую можно назвать международной анархией — вольницей, когда каждый действует по своему усмотрению.

"Риски растут, равно как и ответственность каждого лидера за последствия его действий", — отметили модераторы форума и только после этого передали слово основным спикерам.

Разворошили осиное гнездо

Выступавший первым Владимир Путин отметил, что тема Востока поистине неисчерпаема, сегодня Азия возвращает себе естественное место в мировых делах, сомасштабное ее великому наследию и сегодняшнему потенциалу. В регионе уже формируется более трети мирового валового продукта. Опережая среднемировые темпы, повышается и уровень жизни. Азиатские страны, демонстрируя впечатляющие примеры прогресса, при этом сохраняют свою самобытность, берегут традиции, помнят о своих корнях.

На этом комплементарные для региона слова не закончились. Российский президент отдал должное тому, как эффективно и мудро использовав плоды технологической революции, государства Азии стремятся играть более значимую роль и в мировой политике. И это хорошо, уверен Путин, потому что мир становится многополярным.

Он согласился и с авторами ежегодного доклада Валдайского клуба — да, мы все вступили в эпоху, когда мирового порядка не будет вовсе. И хочется надеяться, что как бы сложно ни выстраивались отношения между государствами, сколь опасными ни были бы правовые лакуны, например, в области ядерных и ракетных вооружений, — мировой порядок, основанный на ключевой роли международного права, будет трансформироваться, но сохранится. "Мы все будем работать над тем, чтобы его защитить, — пообещал Путин. — Другой путь, безусловно, чреват глобальными катастрофами практически для всего человечества".

Российский президент призвал действовать сообща, переступая через стереотипы и геополитические шаблоны. А в качестве позитивного примера таких действий привел ситуацию в Сирии.

Четыре года назад, примерно в то же время, когда заседал Валдайский клуб, началась российская операция в Сирии. "Скажу прямо, далеко не все, в том числе эксперты, находившиеся тогда в зале, верили в то, что это может закончиться как-то позитивно, — обратился он к аудитории. — Наоборот, весьма скептически относились к этому, спрашивали, есть ли у нас понимание, в какое осиное гнездо мы полезли, а некоторые зарубежные партнеры еще и, честно говоря, пытались мешать, противодействовать".

Но главным итогом кампании стало поражение, которое нанесли уже практически побеждавшему на территории Сирии террористическому интернационалу.

"И мы предотвратили возвращение, инфильтрацию в Россию и в соседние государства сотен, а может быть, в дальнейшем тысяч вооруженных головорезов", — привел еще один весомый итог Путин.

За несколько лет большая часть сирийской территории освобождена от террористов, уровень насилия кардинально снизился, запущен политический процесс, наладить который помогли тесные рабочие контакты с Ираном, Турцией, Израилем, Саудовской Аравией, Иорданией и с Соединенными Штатами. "Уважаемые коллеги, согласитесь, такой сложный дипломатический расклад из очень разных государств, с очень разными эмоциями по отношению друг к другу еще несколько лет назад трудно было себе даже представить. Но сейчас это свершившийся факт, нам это удалось сделать", — отметил Путин.

Российская модель решения кризиса

На взгляд российского президента, сирийское урегулирование может стать своего рода моделью разрешения региональных кризисов. Причем в абсолютном большинстве случаев работать будут именно дипломатические механизмы. Применение силы здесь крайнее, вынужденное исключение, оговорил Путин. Именно на основе таких подходов можно решать и другие имеющиеся проблемы в мире, в том числе ситуацию на Корейском полуострове, которая уже давно пребывала "в клинче".

"Как только Соединенные Штаты решились на прямой разговор с Корейской Народно-Демократической Республикой, причем без предварительных формальностей и условностей, отказавшись от привычной, порой весьма грубой, вплоть до оскорблений риторики, сразу появилась и надежда на мирное урегулирование", — обратил внимание Путин.

По такой же схеме нужно решать и палестино-израильский, и афганский конфликты, и ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Москва предлагает отложить в сторону накопившиеся предубеждения, взаимные претензии и фактически с чистого листа попытаться создать в этом регионе организацию.

И еще один навык, которому у России следовало бы поучиться, считает Путин, — бережное отношение к традициям и культуре народов, находящихся на обширной территории. "Россия — страна-цивилизация, которая органично впитала многие традиции и культуры, сберегла их своеобразие, уникальность и при этом сохранила, что очень важно, единство живущих в ней народов. Мы этой гармонией самобытности и общности судьбы народов России очень гордимся и очень дорожим", — сказал Путин.

"Стреляй первым — не жди, пока убьют"

Лидеры других стран в своих выступлениях говорили о собственных проблемах, но почти все были согласны в одном. "Главный фактор того, что Россия с честью вышла из тяжелейших испытаний, это фактор Владимира Путина", — заявил Ильхам Алиев. Президент Казахстана Жомарт Токаев продолжил эту мысль, отметив, что без участия России не могут быть решены ни глобальные, ни региональные проблемы. "Россия — великое государство", — сообщил Токаев.

Следом президент Филиппин Родриго Дутерте назвал недостаточно активный диалог с Россией недосмотром филиппинской дипломатии, а также "неспособностью ухватить ветер перемен и воспользоваться новыми возможностями".

Филиппинский лидер, несомненно, был гвоздем программы. Посчитав нужным объясниться с мировым сообществом, которое критикует его за слишком жесткую борьбу с наркоторговцами, Дутерте выступал ярко и постоянно просил модератора добавить еще времени перед микрофоном. Дело в том, что эксперты ООН в области прав человека осудили методы филиппинских властей, призвали их воспрепятствовать беспорядочным убийствам и отказаться от казни подозреваемых, в отношении которых не было проведено полноценное судебное разбирательство. И Дутерте требовалось ответить критикам.

"Правозащитники меня обвиняют в убийствах. Эти парни, правозащитники, они защищают трупы наркодилеров и наркокурьеров и не задаются вопросом об их преступлениях", — рассказывал Дутерте. Он привел в пример одного из сотрудничавших с наркоторговцами мэров и назвал деталь, которая могла бы впечатлить собравшихся: "У него, знаете, вместо обоев были расклеены денежные купюры". Мэр этот уже был мертв, как вскользь отметил президент Филиппин. Он продолжил доказывать: "Нам нужно разрушить криминальную сеть, и если нужно убить — что ж, надо, так надо". Ответственность он брал на себя.

Главный его совет сводился к простой формуле: "Стреляй первым и не жди, пока тебя убьют".

"Мы все всегда одинаково близки к Господу"

"В прошлом году вы сказали, что "мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут", — напомнил модератор одну из самых ярких цитат прошлого "Валдая". Тогда Путину пришлось пояснять свои слова о готовности применить ядерное оружие. Россия сделает это только после того, как убедится, что потенциальный агрессор наносит удар. И вот теперь модератор уточнял, стала ли ситуация менее напряженной: "Или мы за прошедший год стали ближе к раю?"

"Мы все всегда одинаково близки к Господу, — ответил Путин. — Он определит, где нам находиться после окончания земного пути".

Российский президент также заметил, что за минувший год ситуация с безопасностью в мире "лучше не стала", а наоборот: "она ухудшилась в связи с выходом США" из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Примечательно, что тема Украины возникла только на третьем часу пленарного заседания и по инициативе украинского эксперта. Он спросил, не считает ли Путин, что на российских телевизионных каналах намеренно выставляют Украину в невыгодном свете.

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"Если это так, то это неправильно. Мы не должны выставлять нашего соседа, наш братский народ в каком-то невыгодном свете", — высказал мнение Путин. Но оговорился: "Речь может идти о политике действующих властей, но никак ни о стране, ни о народе".

От нового президента Владимира Зеленского он ожидает выполнения предвыборных обещаний, поиска компромисса. И рассчитывает, что его украинскому коллеге хватит политического мужества для урегулирования ситуации на Донбассе. "Я не знаю, насколько сильнее на сегодняшний день те, кто против урегулирования, особенно на основе минских договоренностей. Запрос общества на урегулирование очевиден. Я думаю, что прежде всего на основе этого запроса господин Зеленский так убедительно выиграл выборы. Люди ждут решения этого вопроса", — сказал Путин.

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Получила продолжение и совсем недавняя история. Буквально день назад на заседании Российский энергетической недели наиболее ярким моментом стал ответ Владимира Путина на вопрос, что он думает о выступлении Греты Тунберг на Генассамблее ООН. Выяснилось, что он не впечатлен и "не разделяет общих восторгов", опасаясь, что "подростков кто-то использует в своих интересах". И вот спустя сутки, уже в Сочи, Путин пояснил, что он за сдерживание климатических изменений.

Россия полна решимости действовать для реализации Парижского соглашения по климату и уже предпринимает шаги в этом направлении. "Вы посмотрите, какие мы взяли на себя обязательства и какие — другие партнеры, — предлагал Путин. — Мы взяли на себя обязательства сократить выбросы в атмосферу на 77,7 процента к 2090 году. Евросоюз, кстати говоря, взял на себя обязательства сократить такие же выбросы на 60 процентов".

Путин также напомнил, что в национальном проекте "Экология" по пунктам прописано, какие шаги предстоит выполнить и в какие сроки.