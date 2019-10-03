Вдова Карела Готта назвала дату похорон певца

ПРАГА, 3 окт - РИА Новости. Общественность сможет проститься 11 октября с умершим в ночь на среду популярным чешским певцом Карелом Готтом, а 12 октября в соборе святого Вита пройдет поминальное богослужение с участием близких Готта, а затем похороны, сообщила в четверг в Общественность сможет проститься 11 октября с умершим в ночь на среду популярным чешским певцом Карелом Готтом, а 12 октября в соборе святого Вита пройдет поминальное богослужение с участием близких Готта, а затем похороны, сообщила в четверг в Facebook вдова певца Ивана Готтова.

Прославленный певец Карел Готт, которого во многих странах мира называли "чешским соловьем", скончался в ночь на среду в своем доме в Праге в возрасте 80 лет. Ранее, в начале сентября, он сообщил журналистам, что врачи диагностировали у него острую лейкемию и что он начинает амбулаторное лечение.

"В соответствии с волей моего мужа и предварительной договоренностью с архиепархией Праги, состоится поминальное богослужение, которое будет служить кардинал Доминик Дука, архиепископ Пражский. Богослужение пройдет для приглашенных гостей в субботу 12 октября в храме святого Вита на Пражском граде", - сообщила Готтова. После этого состоятся похороны певца, но вдова не сообщила, где именно он будет похоронен.

По словам вдовы, прощание общественности с Готтом пройдет в пятницу 11 октября с 8 до 20 часов во дворце Žofín на одноименном пражском острове.

"Одновременно я бы хотела поблагодарить всех, кто выразил свое соболезнование в связи со смертью моего мужа. Благодарю также господина премьера и правительство за инициативу, связанную с проведением государственных похорон. После тщательного размышления я согласилась с организацией похорон с государственными почестями", - написала также вдова певца.