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РИА Новости
Культура

Вдова Карела Готта назвала дату похорон певца

21:51 03.10.2019
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКонцерт Карела Готта в Москве
Концерт Карела Готта в Москве
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Концерт Карела Готта в Москве. Архивное фото
ПРАГА, 3 окт - РИА Новости. Общественность сможет проститься 11 октября с умершим в ночь на среду популярным чешским певцом Карелом Готтом, а 12 октября в соборе святого Вита пройдет поминальное богослужение с участием близких Готта, а затем похороны, сообщила в четверг в Facebook вдова певца Ивана Готтова.
Прославленный певец Карел Готт, которого во многих странах мира называли "чешским соловьем", скончался в ночь на среду в своем доме в Праге в возрасте 80 лет. Ранее, в начале сентября, он сообщил журналистам, что врачи диагностировали у него острую лейкемию и что он начинает амбулаторное лечение.
Музыкальный исполнитель Карел Готт
2 октября, 18:49Культура
Пражский соловей и Красный Элвис. Не стало Карела Готта
"В соответствии с волей моего мужа и предварительной договоренностью с архиепархией Праги, состоится поминальное богослужение, которое будет служить кардинал Доминик Дука, архиепископ Пражский. Богослужение пройдет для приглашенных гостей в субботу 12 октября в храме святого Вита на Пражском граде", - сообщила Готтова. После этого состоятся похороны певца, но вдова не сообщила, где именно он будет похоронен.
По словам вдовы, прощание общественности с Готтом пройдет в пятницу 11 октября с 8 до 20 часов во дворце Žofín на одноименном пражском острове.
"Одновременно я бы хотела поблагодарить всех, кто выразил свое соболезнование в связи со смертью моего мужа. Благодарю также господина премьера и правительство за инициативу, связанную с проведением государственных похорон. После тщательного размышления я согласилась с организацией похорон с государственными почестями", - написала также вдова певца.
По данным местных СМИ, Карел Готт, наряду с хоккеистом Яромиром Ягром, являлся самым популярным гражданином Чехии. В мире были проданы более 30 миллионов копий его дисков, в том числе популярных русских романсов и песен на русском языке. У Готта остались две дочери от единственного в его жизни брака с Иваной, в этом году им исполняется 13 и 11 лет. Кроме того, у Готта остались две взрослых внебрачных дочери, которых он постоянно поддерживал.
Певец Карел Готт
2 октября, 12:34РИА Новости
Биография Карела Готта
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КультураКарел ГоттЧехияПрагаВ мире
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