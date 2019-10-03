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РИА Новости

Неапольский суд оставил россиянина Коршунова под арестом

21:49 03.10.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗаседание суда
Заседание суда
© РИА Новости
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Заседание суда. Архивное фото
РИМ, 3 окт - РИА Новости, Сергей Старцев. Апелляционный суд Неаполя отклонил запрос адвокатов арестованного в Италии гражданина РФ Александра Коршунова, просивших отменить или пересмотреть меру пресечения в отношении своего подзащитного, стало известно РИА Новости из источников в судебно-следственных органах Италии.
Коршунов был задержан в августе в аэропорту Неаполя по запросу США. Вместе с гражданином Италии Маурицио Паоло Бьянки (бывший сотрудник итальянского подразделения американской GE Aviation) Коршунов обвиняется в США в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов, им грозит до десяти лет тюрьмы.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
27 сентября, 12:35РИА Новости
В МИД прокомментировали дело арестованного в Италии Коршунова
Коршунов - топ-менеджер входящей в "Ростех" Объединенной двигателестроительной корпорации, которая вместе с конструкторским бюро "ОДК-Авиадвигатель" разрабатывает двигатель ПД-14, поясняется в обвинительном заключении. ОДК ранее заявила, что уверена в непричастности своего сотрудника к противоправной деятельности.
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Александр КоршуновИталияВ мире
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