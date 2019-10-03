Неапольский суд оставил россиянина Коршунова под арестом

РИМ, 3 окт - РИА Новости, Сергей Старцев. Апелляционный суд Неаполя отклонил запрос адвокатов арестованного в Италии гражданина РФ Александра Коршунова, просивших отменить или пересмотреть меру пресечения в отношении своего подзащитного, стало известно РИА Новости из источников в судебно-следственных органах Италии.

Коршунов был задержан в августе в аэропорту Неаполя по запросу США. Вместе с гражданином Италии Маурицио Паоло Бьянки (бывший сотрудник итальянского подразделения американской GE Aviation) Коршунов обвиняется в США в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов, им грозит до десяти лет тюрьмы.