Медведев пообещал Кубе поддержку со стороны России

ГАВАНА, 3 окт - РИА Новости. Премьер министр РФ Дмитрий Медведев, который находится с рабочим визитом на Кубе, заявил, что республика всегда может рассчитывать на помощь России.

"Мы здесь видим и обновленное развитие, и динамизм, который присутствует сейчас в развитии, ну и.... кубинский народ строит современную Кубу. И хочу прямо сказать, что в этой созидательной работе вы всегда можете рассчитывать на Российскую Федерацию", - сказал Медведев по итогам переговоров с главой республики Куба Мигелем Диас-Канелем.