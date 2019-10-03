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РИА Новости

Медведев пообещал Кубе поддержку со стороны России

21:41 03.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи
 Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи
ГАВАНА, 3 окт - РИА Новости. Премьер министр РФ Дмитрий Медведев, который находится с рабочим визитом на Кубе, заявил, что республика всегда может рассчитывать на помощь России.
"Мы здесь видим и обновленное развитие, и динамизм, который присутствует сейчас в развитии, ну и.... кубинский народ строит современную Кубу. И хочу прямо сказать, что в этой созидательной работе вы всегда можете рассчитывать на Российскую Федерацию", - сказал Медведев по итогам переговоров с главой республики Куба Мигелем Диас-Канелем.
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Дмитрий МедведевКубаРоссияВ мире
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