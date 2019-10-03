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РИА Новости

ВЭБ профинансирует расширение производства российских машин на Кубе

21:36 03.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИгорь Шувалов
Игорь Шувалов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Игорь Шувалов. Архивное фото
ГАВАНА, 3 окт - РИА Новости. ВЭБ до конца года профинансирует на 35 миллионов евро расширение производства российских грузовых автомобилей на Кубе, заявил журналистам глава ВЭБ Игорь Шувалов.
"Мы сегодня подписали также документ по предоставлению дополнительного финансирования для расширения производства грузовых автомобилей на Кубе. Это российско-кубинское производство, оно существует. Мы предоставили следующий транш финансирования для того, чтобы оно стало больше",- сказал он.
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"35 миллионов евро следующий транш",- ответил он на вопрос об объеме финансирования.
"В ближайшее время, до конца года машинокомплекты будут поставлены на Кубу",- ответил он на вопрос, когда транш будет произведен.
Он также уточнил, что речь идет в целом о российских производителях, работающих на Кубе.
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