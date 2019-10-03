Путин ответил на вопрос о "близости к раю"

СОЧИ, 3 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что за год опасность, связанная с возможностью ядерного противостояния в мире, не уменьшилась.

Ведущий пленарного заседания клуба "Валдай" вспомнил слова главы государства о возможности ядерного удара, прозвучавшие на прошлогодней встрече. Тогда Путин, говоря о возможности ядерной войны с участием России, заявил, что агрессоры "просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют", а "мы как жертва агрессии, как мученики попадем в рай".

Отвечая на вопрос ведущего, стали ли мы за истекший год "ближе к раю", Владимир Путин заявил: "Мы все всегда одинаково близки к Господу, и он определит, где нам находиться после окончания нашего земного пути. Но ситуация лучше не стала".