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РИА Новости

Путин ответил на вопрос о "близости к раю"

21:17 03.10.2019
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 3 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что за год опасность, связанная с возможностью ядерного противостояния в мире, не уменьшилась.
Ведущий пленарного заседания клуба "Валдай" вспомнил слова главы государства о возможности ядерного удара, прозвучавшие на прошлогодней встрече. Тогда Путин, говоря о возможности ядерной войны с участием России, заявил, что агрессоры "просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют", а "мы как жертва агрессии, как мученики попадем в рай".
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Отвечая на вопрос ведущего, стали ли мы за истекший год "ближе к раю", Владимир Путин заявил: "Мы все всегда одинаково близки к Господу, и он определит, где нам находиться после окончания нашего земного пути. Но ситуация лучше не стала".
По словам главы государства, ситуация ухудшалась в связи с выходом США "из договора о ракетах средней и меньшей дальности".
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Международный дискуссионный клуб "Валдай"Владимир ПутинВ мире
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