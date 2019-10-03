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РИА Новости

В Самаре бывший детдомовец получил срок за кражу шоколадок

21:12 03.10.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкСудебное заседание
Судебное заседание
© РИА Новости
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Судебное заседание. Архивное фото
САМАРА, 3 окт - РИА Новости. Промышленный районный суд Самары приговорил к двум годам и семи месяцам колонии общего режима бывшего воспитанника детдома Игоря Шамина за кражу шоколадок на 1,6 тысячи рублей, сообщил в четверг РИА Новости защитник Шамина, руководитель общественной организации "Домик детства" Антон Рубин.
По словам Рубина, 20-летний Шамин зашел в магазин, взял коробку с шоколадками общей стоимостью 1,6 тысячи рублей, спрятал их под куртку и попытался выйти из магазина, но у двери был остановлен охранником. Шоколадки у молодого человека забрали и вызвали полицию, уточнил защитник. По его словам, полиция несколько раз отказывала в возбуждении уголовного дела, но по требованию прокуратуры было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ "Грабеж".
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"В результате суд приговорил Шамина к двум годам и семи месяцам колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.
Обвинительный приговор в отношении Шамина был вынесен 26 сентября, говорится в материалах на сайте суда.
По словам Рубина, в настоящее время он готовит апелляцию на решение районного суда. "Мы в суде доказывали, что квалификация не верна. Дело в том, что статья "Грабеж" - это открытое хищение, здесь уже не важна сумма ущерба, это уже общественно опасное деяние средней степени тяжести. Но на видеозаписи с камер из магазина видно, что Игорь не знал, что его кто-то видит, однако суд при вынесении решения почему-то не стал давать оценку видеозаписям", - объяснил защитник.
По его словам, Шамин не отрицает сам факт того, что пытался украсть шоколадки, и готов понести "справедливое" наказание. "Он не знал, что его кто-то видит, а значит, совершал тайное хищение, которое квалифицируется по статье 7.27 КоАП и предусматривает наказание в виде штрафа или общественных работ", - говорит Рубин.
Защитник также рассказал, что у Шамина ранее была судимость, в момент правонарушения он находился на испытательном сроке. Кроме того, по его словам, несколько лет назад молодой человек употребил в детском доме наркотики. "Но потом он пришел к нам и сказал, что хочет жить нормальной жизнью, отучился с отличием на пекаря, проходил практику в самарской сети питания, ему нравилось готовить", - сообщил Рубин.
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За Шамина также вступился депутат Госдумы Сергей Шаргунов, он написал обращение в прокуратуру Самарской области с просьбой обжаловать "чрезмерно суровый" приговор в апелляции. Комментарием прокуратуры РИА Новости пока не располагает.
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