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РИА Новости

Путин отметил важность объединения усилий стран для развития ИИ

21:07 03.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в Сочи
Президент РФ Владимир Путин в Сочи
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин в Сочи
СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Россия наращивает усилия в сфере развития искусственного интеллекта, но ей и другим странам следует объединить свою работу, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе дискуссии в рамках XVI ежегодного заседания клуба "Валдай".
"Мы наращиваем свои усилия (по развитию искусственного интеллекта – ред.). Мы имеем все шансы преуспеть в этом направлении. Но будет лучше всего, если усилия человечества будут объединяться, и будут вырабатываться общие правила работы с новыми технологиями, общие правила общения в этой сфере", - сказал Путин.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
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"Это чрезвычайно важно для того, чтобы мир был устойчив", - добавил он.
Президент напомнил, что в России создана государственная программа по развитию искусственного интеллекта, также как в США, Китае и других странах.
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