Путин отметил важность объединения усилий стран для развития ИИ

СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Россия наращивает усилия в сфере развития искусственного интеллекта, но ей и другим странам следует объединить свою работу, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе дискуссии в рамках XVI ежегодного заседания клуба "Валдай".

"Мы наращиваем свои усилия (по развитию искусственного интеллекта – ред.). Мы имеем все шансы преуспеть в этом направлении. Но будет лучше всего, если усилия человечества будут объединяться, и будут вырабатываться общие правила работы с новыми технологиями, общие правила общения в этой сфере", - сказал Путин.

"Это чрезвычайно важно для того, чтобы мир был устойчив", - добавил он.