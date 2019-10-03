Путин выступил на заседании клуба "Валдай"

О глобальной безопасности
"Никто не сможет отрицать тот факт, что в современном мире без конструктивного участия России ни одна ключевая проблема, будь это глобальная проблема или региональная, решаться не могут".
О сирийском урегулировании
"На наш взгляд, сирийское урегулирование может стать своего рода моделью разрешения региональных кризисов, причем в абсолютном большинстве случаев работать будут именно дипломатические механизмы. Применение силы здесь — крайне вынужденное исключение".
Об угрозе гражданской войны
"Россия подошла к очень опасной тогда черте, за которой могло произойти самое худшее для любого народа, для любой нации и страны: развал и распад государства. Угроза эта висела в воздухе, и в большинстве своем люди ее чувствовали. Мы тогда могли, конечно же, это было абсолютно реально, погрузиться в бездну крупномасштабной гражданской войны, утратить государственные единство и суверенитет и оказаться на периферии мировой политики. И только благодаря исключительному патриотизму, мужеству, редкому терпению и трудолюбию русского народа и других народов России наша страна была отодвинута от этой опасной черты".
О сотрудничестве в евразийском регионе
"Это интеграционное объединение (ЕврАзЭС. — Прим. ред.) основано на равноправии, прагматизме, учете интересов друг друга. При этом наш союз — это не закрытый рынок. <…> Заключены соглашения о зоне свободной торговли с Вьетнамом, <…> с Сингапуром. Временное соглашение о зоне свободной торговли подписано с Ираном, ведутся переговоры с Израилем, Египтом. Вскоре предстоит первый раунд переговоров с Индией. С Китаем Евразийский союз заключил соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве".
О палестино-израильском конфликте
О Карабахе
"Совет безопасности ООН принял четыре резолюции, в том числе резолюции, требующие немедленного и безоговорочного вывода армянских сил с оккупированных территорий, более 25 лет они не выполняются. <…> Нас в Азербайджане беспокоит выборочный характер реализации, имплементации резолюций".
О военных блоках в Азии
"Будем смотреть за дальнейшими шагами. Где в Азии появятся, как, кому будут угрожать. Хорошо это или нет? Очень плохо. Потому что, наверняка, будут адекватные зеркальные ответы. Будет это улучшать ситуацию в Азии? Нет, не будет, будет только ухудшать. Будет создавать новые угрозы. Но я очень рассчитываю на то, что пока окончательных решений не принято, и есть еще определенные возможности для урегулирования этой ситуации", — сказал Путин.
О сотрудничестве с Китаем
"Это очень серьезная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность Китайской Народной Республики, потому что сейчас такую систему имеют только США и Россия".
О Зеленском
"Я не знаю, насколько сильны на сегодняшний день те, кто против урегулирования, особенно на основе минских договоренностей. Запрос общества на урегулирование очевидный. Я думаю, что прежде всего на основе этого запроса господин Зеленский и выиграл выборы. <…> И если у него хватит политического мужества, сил довести это до конца, я думаю, что он утвердится как честный политик, мужественный, способный добиваться принятых решений. <…> Он должен искать какие-то компромиссы, должен договариваться со всеми членами общества, со всем народом, каких бы взглядов они не придерживались".
О попытках пересмотреть историю
"Я не хочу сейчас давать характеристику сталинскому режиму. Вы знаете, все мы знаем, что связано с репрессиями, с лагерями, с потерями среди наших людей, наших граждан в ходе этих репрессий. Это черная страница в истории нашей страны. Но сказать, что Сталин развязал войну, — это верх цинизма. <…> Трагический для народа Советского Союза — 25-27 миллионов погибших, там даже посчитать никто не может до сих пор".
О климате
"Специалисты в различных областях, которые так или иначе пытаются ответить на вопрос о причинах изменения климата, однозначных нам рекомендаций или, вернее, ответов на причины изменения климата не дают. Есть разные точки зрения. <…> Моя позиция заключается в том, что, если хотя бы как-то человечество влияет, хоть в какой-то мере, на изменения климата, а эти изменения могут носить и уже сейчас носят и приводят к очень тяжелым последствиям, даже если хоть что-нибудь мы можем сделать с точки зрения замедления этого процесса, избежания его негативных последствий, — мы должны это сделать по-максимуму. В этом заключается наша позиция. Несмотря на все противоречия, мы будем поддерживать этот процесс в мире по борьбе против изменения климата".