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РИА Новости

Путин выступил на заседании клуба "Валдай"

21:05 03.10.2019 (обновлено: 22:16 03.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В Сочи прошло пленарное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай", в нем принял участие Владимир Путин.
Помимо российского лидера, в дискуссии участвовали король Иордании Абдалла II, президенты Азербайджана, Казахстана и Филиппин Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев и Родриго Дутерте.
Тема XVI ежегодного заседания "Валдая" — "Заря Востока и мировое политическое устройство".
Ключевые заявления участников встречи — в материале РИА Новости

О глобальной безопасности

В своей речи Владимир Путин подчеркнул, что Россия "сосредоточена на укреплении безопасности и стабильности, на борьбе с международным терроризмом, другими вызовами и угрозами".
"Мы действуем в пользу создания, в том числе и в Азии, системы равной и неделимой безопасности, основанной на широкой коллективной работе".
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Владимир Путин
В свою очередь, президент Казахстана призвал бороться с дроблением функций по обеспечению безопасности в Азии.
"Необходимо искать действенные формулы против фрагментации безопасности в Азии. Сегодня мы видим лоскутные одеяла из различных двусторонних альянсов, региональных и субрегиональных институтов".
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступает на открытии сессии парламента
Касым-Жомарт Токаев
Также он отметил вклад Москвы в международную повестку.

"Никто не сможет отрицать тот факт, что в современном мире без конструктивного участия России ни одна ключевая проблема, будь это глобальная проблема или региональная, решаться не могут".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступает на открытии сессии парламента
Касым-Жомарт Токаев

О сирийском урегулировании

Говоря о разрешении кризиса в Сирии, российский лидер отметил, что удалось нанести поражение "уже практически победившему" мировому терроризму и предотвратить проникновение в Россию и соседние страны сотен и тысяч "вооруженных головорезов".
Путин отметил также, что "некоторые зарубежные партнеры" пытались помешать мирному процессу в Сирии.

"На наш взгляд, сирийское урегулирование может стать своего рода моделью разрешения региональных кризисов, причем в абсолютном большинстве случаев работать будут именно дипломатические механизмы. Применение силы здесь — крайне вынужденное исключение".

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Владимир Путин

Об угрозе гражданской войны

В своей речи Путин напомнил о статье, которую он написал почти 20 лет назад: "Россия на рубеже тысячелетий". Президент отметил, что в то время Россия, помимо острейшего внутриполитического, экономического и социального кризиса, столкнулась с агрессией международного терроризма.

"Россия подошла к очень опасной тогда черте, за которой могло произойти самое худшее для любого народа, для любой нации и страны: развал и распад государства. Угроза эта висела в воздухе, и в большинстве своем люди ее чувствовали. Мы тогда могли, конечно же, это было абсолютно реально, погрузиться в бездну крупномасштабной гражданской войны, утратить государственные единство и суверенитет и оказаться на периферии мировой политики. И только благодаря исключительному патриотизму, мужеству, редкому терпению и трудолюбию русского народа и других народов России наша страна была отодвинута от этой опасной черты".

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Владимир Путин

О сотрудничестве в евразийском регионе

Президент России уверен, что объединение проекта Евразийского экономического союза и китайской инициативы "Один пояс, один путь" может стать "одной из несущих опор "Большой Евразии".

"Это интеграционное объединение (ЕврАзЭС. — Прим. ред.) основано на равноправии, прагматизме, учете интересов друг друга. При этом наш союз — это не закрытый рынок. <…> Заключены соглашения о зоне свободной торговли с Вьетнамом, <…> с Сингапуром. Временное соглашение о зоне свободной торговли подписано с Ираном, ведутся переговоры с Израилем, Египтом. Вскоре предстоит первый раунд переговоров с Индией. С Китаем Евразийский союз заключил соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве".

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Владимир Путин

О палестино-израильском конфликте

Король Иордании Абдалла II в ходе своего выступления затронул палестино-израильскую проблему.
Он подчеркнул, что разрешить этот конфликт можно, только прибегнув к решению о двух государствах.
"Только так мы можем обеспечить мир в регионе в соответствии с резолюциями ООН. Только так мы можем положить конец этому конфликту".
Абдалла II

О Карабахе

В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал Совет Безопасности ООН из-за ситуации с Карабахом и усомнился в эффективности этого органа.

"Совет безопасности ООН принял четыре резолюции, в том числе резолюции, требующие немедленного и безоговорочного вывода армянских сил с оккупированных территорий, более 25 лет они не выполняются. <…> Нас в Азербайджане беспокоит выборочный характер реализации, имплементации резолюций".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай на тему Мировое устройство: взгляд с Востока
Ильхам Алиев
Как отметил Алиев, порой резолюции СБ ООН выполняются в течение нескольких дней, а иногда военные действия происходят вообще без мандата ООН. В случае с Карабахом резолюции остались на бумаге, добавил Алиев.

О военных блоках в Азии

Отвечая на вопрос одного из экспертов, Путин подчеркнул, что Россия выступает против создания каких-либо блоков наподобие НАТО, тем более в Азии.
"Я знаю настроения очень многих наших друзей в Азии: они не хотят вступать ни в какие блоки против кого бы то ни было. Они хотят создать такую сетевую ситуацию сотрудничества по разным направлениям. И, как я говорил в своем выступлении сегодня, с тем, чтобы, учитывая интересы друг друга, искать компромиссы, находить их и двигаться вперед. Они не хотят быть вовлеченными в противоборство между какими-то государствами".
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Владимир Путин
Кроме того, президент заявил, что Россия даст адекватный ответ на возможное размещение США ракет в Азии. Вместе с тем Москва рассчитывает, что Вашингтон пока не принял решение.

"Будем смотреть за дальнейшими шагами. Где в Азии появятся, как, кому будут угрожать. Хорошо это или нет? Очень плохо. Потому что, наверняка, будут адекватные зеркальные ответы. Будет это улучшать ситуацию в Азии? Нет, не будет, будет только ухудшать. Будет создавать новые угрозы. Но я очень рассчитываю на то, что пока окончательных решений не принято, и есть еще определенные возможности для урегулирования этой ситуации", — сказал Путин.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Владимир Путин

О сотрудничестве с Китаем

Говоря о сотрудничестве с Китаем, российский лидер сообщил, что Москва помогает Пекину создать систему предупреждения о ракетном нападении.

"Это очень серьезная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность Китайской Народной Республики, потому что сейчас такую систему имеют только США и Россия".

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Владимир Путин
Путин отметил, что считает невозможным какое-либо сдерживание Китая, а тот, кто начнет предпринимать такие попытки, "будет наносить себе ущерб и урон".
Глава государства подчеркнул, что Россия и Китай никогда "не дружат" против кого бы то ни было, "мы всегда работаем в позитив, в интересах друг друга".

О Зеленском

"Я не знаю, насколько сильны на сегодняшний день те, кто против урегулирования, особенно на основе минских договоренностей. Запрос общества на урегулирование очевидный. Я думаю, что прежде всего на основе этого запроса господин Зеленский и выиграл выборы. <…> И если у него хватит политического мужества, сил довести это до конца, я думаю, что он утвердится как честный политик, мужественный, способный добиваться принятых решений. <…> Он должен искать какие-то компромиссы, должен договариваться со всеми членами общества, со всем народом, каких бы взглядов они не придерживались".

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Владимир Путин

О попытках пересмотреть историю

"Я не хочу сейчас давать характеристику сталинскому режиму. Вы знаете, все мы знаем, что связано с репрессиями, с лагерями, с потерями среди наших людей, наших граждан в ходе этих репрессий. Это черная страница в истории нашей страны. Но сказать, что Сталин развязал войну, — это верх цинизма. <…> Трагический для народа Советского Союза — 25-27 миллионов погибших, там даже посчитать никто не может до сих пор".

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Владимир Путин

О климате

"Специалисты в различных областях, которые так или иначе пытаются ответить на вопрос о причинах изменения климата, однозначных нам рекомендаций или, вернее, ответов на причины изменения климата не дают. Есть разные точки зрения. <…> Моя позиция заключается в том, что, если хотя бы как-то человечество влияет, хоть в какой-то мере, на изменения климата, а эти изменения могут носить и уже сейчас носят и приводят к очень тяжелым последствиям, даже если хоть что-нибудь мы можем сделать с точки зрения замедления этого процесса, избежания его негативных последствий, — мы должны это сделать по-максимуму. В этом заключается наша позиция. Несмотря на все противоречия, мы будем поддерживать этот процесс в мире по борьбе против изменения климата".

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Владимир Путин
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Заседание клуба "Валдай"Родриго ДутертеАбдалла IIИльхам АлиевВладимир ПутинВалдай
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Путин: "Нужно сохранять мировой порядок, основанный на международном праве - во избежание глобальных катастроф. Государства должны работать сообща, а их лидеры должны быть гибкими и не следовать геополитическим шаблонам. Важно учитывать интересы всех стран - только так можно выстроить предсказуемые и прочные отношения." - Для этого, Путин должен начать с себя и перейти от противостояния к сотрудничеству с Западом, приступив к решению проблемы ПРО...
3 октября, 21:35
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