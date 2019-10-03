Путин выступил на заседании клуба "Валдай"

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В Сочи прошло пленарное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай", в нем принял участие Владимир Путин.

Помимо российского лидера, в дискуссии участвовали король Иордании Абдалла II, президенты Азербайджана, Казахстана и Филиппин Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев и Родриго Дутерте.

Тема XVI ежегодного заседания "Валдая" — "Заря Востока и мировое политическое устройство".

Ключевые заявления участников встречи — в материале РИА Новости

О глобальной безопасности

В своей речи Владимир Путин подчеркнул, что Россия "сосредоточена на укреплении безопасности и стабильности, на борьбе с международным терроризмом, другими вызовами и угрозами".

"Мы действуем в пользу создания, в том числе и в Азии, системы равной и неделимой безопасности, основанной на широкой коллективной работе". Владимир Путин

В свою очередь, президент Казахстана призвал бороться с дроблением функций по обеспечению безопасности в Азии.

"Необходимо искать действенные формулы против фрагментации безопасности в Азии. Сегодня мы видим лоскутные одеяла из различных двусторонних альянсов, региональных и субрегиональных институтов". Касым-Жомарт Токаев

Также он отметил вклад Москвы в международную повестку.

"Никто не сможет отрицать тот факт, что в современном мире без конструктивного участия России ни одна ключевая проблема, будь это глобальная проблема или региональная, решаться не могут". Касым-Жомарт Токаев

О сирийском урегулировании

Говоря о разрешении кризиса в Сирии, российский лидер отметил, что удалось нанести поражение "уже практически победившему" мировому терроризму и предотвратить проникновение в Россию и соседние страны сотен и тысяч "вооруженных головорезов".

Путин отметил также, что "некоторые зарубежные партнеры" пытались помешать мирному процессу в Сирии.

"На наш взгляд, сирийское урегулирование может стать своего рода моделью разрешения региональных кризисов, причем в абсолютном большинстве случаев работать будут именно дипломатические механизмы. Применение силы здесь — крайне вынужденное исключение". Владимир Путин

Об угрозе гражданской войны

В своей речи Путин напомнил о статье, которую он написал почти 20 лет назад: "Россия на рубеже тысячелетий". Президент отметил, что в то время Россия, помимо острейшего внутриполитического, экономического и социального кризиса, столкнулась с агрессией международного терроризма.

"Россия подошла к очень опасной тогда черте, за которой могло произойти самое худшее для любого народа, для любой нации и страны: развал и распад государства. Угроза эта висела в воздухе, и в большинстве своем люди ее чувствовали. Мы тогда могли, конечно же, это было абсолютно реально, погрузиться в бездну крупномасштабной гражданской войны, утратить государственные единство и суверенитет и оказаться на периферии мировой политики. И только благодаря исключительному патриотизму, мужеству, редкому терпению и трудолюбию русского народа и других народов России наша страна была отодвинута от этой опасной черты". Владимир Путин

О сотрудничестве в евразийском регионе

Президент России уверен, что объединение проекта Евразийского экономического союза и китайской инициативы "Один пояс, один путь" может стать "одной из несущих опор "Большой Евразии".

"Это интеграционное объединение (ЕврАзЭС. — Прим. ред.) основано на равноправии, прагматизме, учете интересов друг друга. При этом наш союз — это не закрытый рынок. <…> Заключены соглашения о зоне свободной торговли с Вьетнамом, <…> с Сингапуром. Временное соглашение о зоне свободной торговли подписано с Ираном, ведутся переговоры с Израилем, Египтом. Вскоре предстоит первый раунд переговоров с Индией. С Китаем Евразийский союз заключил соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве". Владимир Путин

О палестино-израильском конфликте

Король Иордании Абдалла II в ходе своего выступления затронул палестино-израильскую проблему.

Он подчеркнул, что разрешить этот конфликт можно, только прибегнув к решению о двух государствах.

"Только так мы можем обеспечить мир в регионе в соответствии с резолюциями ООН. Только так мы можем положить конец этому конфликту". Абдалла II

О Карабахе

В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал Совет Безопасности ООН из-за ситуации с Карабахом и усомнился в эффективности этого органа.

"Совет безопасности ООН принял четыре резолюции, в том числе резолюции, требующие немедленного и безоговорочного вывода армянских сил с оккупированных территорий, более 25 лет они не выполняются. <…> Нас в Азербайджане беспокоит выборочный характер реализации, имплементации резолюций". Ильхам Алиев

Как отметил Алиев, порой резолюции СБ ООН выполняются в течение нескольких дней, а иногда военные действия происходят вообще без мандата ООН. В случае с Карабахом резолюции остались на бумаге, добавил Алиев.

О военных блоках в Азии

Отвечая на вопрос одного из экспертов, Путин подчеркнул, что Россия выступает против создания каких-либо блоков наподобие НАТО, тем более в Азии.

"Я знаю настроения очень многих наших друзей в Азии: они не хотят вступать ни в какие блоки против кого бы то ни было. Они хотят создать такую сетевую ситуацию сотрудничества по разным направлениям. И, как я говорил в своем выступлении сегодня, с тем, чтобы, учитывая интересы друг друга, искать компромиссы, находить их и двигаться вперед. Они не хотят быть вовлеченными в противоборство между какими-то государствами". Владимир Путин

Кроме того, президент заявил, что Россия даст адекватный ответ на возможное размещение США ракет в Азии. Вместе с тем Москва рассчитывает, что Вашингтон пока не принял решение.

"Будем смотреть за дальнейшими шагами. Где в Азии появятся, как, кому будут угрожать. Хорошо это или нет? Очень плохо. Потому что, наверняка, будут адекватные зеркальные ответы. Будет это улучшать ситуацию в Азии? Нет, не будет, будет только ухудшать. Будет создавать новые угрозы. Но я очень рассчитываю на то, что пока окончательных решений не принято, и есть еще определенные возможности для урегулирования этой ситуации", — сказал Путин. Владимир Путин

О сотрудничестве с Китаем

Говоря о сотрудничестве с Китаем, российский лидер сообщил, что Москва помогает Пекину создать систему предупреждения о ракетном нападении.

"Это очень серьезная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность Китайской Народной Республики, потому что сейчас такую систему имеют только США и Россия". Владимир Путин

Путин отметил, что считает невозможным какое-либо сдерживание Китая, а тот, кто начнет предпринимать такие попытки, "будет наносить себе ущерб и урон".

Глава государства подчеркнул, что Россия и Китай никогда "не дружат" против кого бы то ни было, "мы всегда работаем в позитив, в интересах друг друга".

О Зеленском

"Я не знаю, насколько сильны на сегодняшний день те, кто против урегулирования, особенно на основе минских договоренностей. Запрос общества на урегулирование очевидный. Я думаю, что прежде всего на основе этого запроса господин Зеленский и выиграл выборы. <…> И если у него хватит политического мужества, сил довести это до конца, я думаю, что он утвердится как честный политик, мужественный, способный добиваться принятых решений. <…> Он должен искать какие-то компромиссы, должен договариваться со всеми членами общества, со всем народом, каких бы взглядов они не придерживались". Владимир Путин

О попытках пересмотреть историю

"Я не хочу сейчас давать характеристику сталинскому режиму. Вы знаете, все мы знаем, что связано с репрессиями, с лагерями, с потерями среди наших людей, наших граждан в ходе этих репрессий. Это черная страница в истории нашей страны. Но сказать, что Сталин развязал войну, — это верх цинизма. <…> Трагический для народа Советского Союза — 25-27 миллионов погибших, там даже посчитать никто не может до сих пор". Владимир Путин

О климате