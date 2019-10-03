Путин рассказал о попытке США "надуть" Россию до выхода из ДРСМД

СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. США испытанием ракеты, которая ранее была запрещена Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сами признались, что нарушали это соглашение, заявил президент России Владимир Путин.

"Я думаю, что тот факт, что очень быстро после объявления о выходе (из ДРСМД - ред.) США испытали такую ракету - средней дальности наземного базирования - говорит о том, что они давно над этим работали", - сказал Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он отметил, что за пару месяцев такие задачи технологически не решают.

"Это значит, что работали уже минимум несколько лет. А все остальное - был осуществлен поиск предлога для выхода, он был найден", - отметил президент.

По его мнению, этот предлог не очень удачный, "потому что никаких оснований обвинять Россию в том, что она что-то нарушила, не было".

"Наоборот, нам все время говорили, что системы "Иджис" ("Aegis") не могут быть использованы для пусков ракет средней дальности наземного базирования. "Иджисы", которые стоят сейчас уже в Европе - в Румынии, скоро в Польше будут стоять. Говорили, что нет, это невозможно использовать, а потом сами объявили, что пусковые системы "Иджис" были использованы для запуска этих ракет средней дальности", - сказал Путин.