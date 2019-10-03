Медведев рассказал о переговорах с лидером Кубы

ГАВАНА, 3 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что его переговоры с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем были дружескими и конструктивными, стороны обсудили двусторонние отношения и международную повестку дня.

"Мы только что завершили переговоры... Эти переговоры, как обычно, были дружескими, в доверительной атмосфере, мы обсудили самый широкий круг вопросов по нашим двусторонним отношениям и, конечно, по международной повестке дня", - сказал Медведев по итогам переговоров с главой республики.