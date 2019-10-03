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РИА Новости

Медведев рассказал о переговорах с лидером Кубы

20:59 03.10.2019 (обновлено: 21:42 03.10.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи
 Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи
ГАВАНА, 3 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что его переговоры с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем были дружескими и конструктивными, стороны обсудили двусторонние отношения и международную повестку дня.
"Мы только что завершили переговоры... Эти переговоры, как обычно, были дружескими, в доверительной атмосфере, мы обсудили самый широкий круг вопросов по нашим двусторонним отношениям и, конечно, по международной повестке дня", - сказал Медведев по итогам переговоров с главой республики.
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Мигель Диас-Канель БермудесоДмитрий МедведевКубаРоссияВ мире
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