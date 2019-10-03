Путин оценил условия для возникновения евразийского партнерства

"На мой взгляд, если мы будем объединять усилия различных уже созданных структур, организаций, концепций даже и будем создавать такую сетевую структуру взаимодействия вот всех этих направлений уже существующих структур, мы сможем прийти к тому, о чем я уже говорил – к большому евразийскому партнерству", - сказал Путин.