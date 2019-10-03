Путин оценил условия для возникновения евразийского партнерства

СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Большое евразийское партнерство едва ли сложится в ближайшее время, но возможно создать благоприятные условия для сотрудничества между странами, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"На мой взгляд, если мы будем объединять усилия различных уже созданных структур, организаций, концепций даже и будем создавать такую сетевую структуру взаимодействия вот всех этих направлений уже существующих структур, мы сможем прийти к тому, о чем я уже говорил – к большому евразийскому партнерству", - сказал Путин.
"Должно ли быть оно как-то институировано в ближайшее время? В ближайшее время вряд ли, но создать благоприятные условия для сотрудничества вполне возможно", - добавил он, отметив, что в дальнейшем "можно вырабатывать какие-то формы и формулы совместного поведения и сотрудничества организационные".
Президент РФ отметил, что следует стремиться к демократическому способу взаимодействия между странами. "Если мы будем стремиться вот к такому демократическому взаимодействию с учетом интересов друг друга и с уважением к особенностям друг друга, тогда я думаю, что мы добьемся нужного для всех нам результатов развития", - подчеркнул он.