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РИА Новости

Путин призвал не ломать существующую систему международных отношений

20:53 03.10.2019 (обновлено: 21:54 03.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Существующая система международных отношений должна трансформироваться и приспосабливаться к реалиям сегодняшнего мира, с учетом развития азиатских государств, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Президент России напомнил, что существующая система международных отношений, международных институтов и структур образовалась как результат Второй мировой войны. По его словам, ситуация в мире кардинальным образом меняется: в Европе, на американском континенте, в Африке и в Азии.
"Существующая система с ее институтами, если она хочет сохраниться, она должна соответствовать реалиям меняющегося мира. Я при этом исхожу из того, что нельзя ничего ломать из того, что было создано в предыдущие десятилетия. А нужно постепенно трансформировать и приспосабливать к реалиям сегодняшнего мира с учетом растущей мощи и перспектив развития Азии в целом и отдельных азиатских государств в частности. Они, безусловно, имеют право и должны занять свое достойное их место в мировой системе, в мировой политике и в международных делах", - сказал Путин.
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Международный дискуссионный клуб "Валдай"Владимир ПутинВалдайРоссияБезопасностьВ мире
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