Путин призвал не ломать существующую систему международных отношений

Президент России напомнил, что существующая система международных отношений, международных институтов и структур образовалась как результат Второй мировой войны. По его словам, ситуация в мире кардинальным образом меняется: в Европе, на американском континенте, в Африке и в Азии.

"Существующая система с ее институтами, если она хочет сохраниться, она должна соответствовать реалиям меняющегося мира. Я при этом исхожу из того, что нельзя ничего ломать из того, что было создано в предыдущие десятилетия. А нужно постепенно трансформировать и приспосабливать к реалиям сегодняшнего мира с учетом растущей мощи и перспектив развития Азии в целом и отдельных азиатских государств в частности. Они, безусловно, имеют право и должны занять свое достойное их место в мировой системе, в мировой политике и в международных делах", - сказал Путин.