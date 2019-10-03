Появилось видео попытки срыва выступления Толстого в ПАСЕ

Политолог: кому-то не нравится присутствие России в ПАСЕ? Ну и что? Россия погасила весь долг по взносам в Совет Европы, заявили в организации. В эфире радио Sputnik директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт прокомментировал ситуацию с возвращением российской делегации в ПАСЕ.