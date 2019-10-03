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РИА Новости

Появилось видео попытки срыва выступления Толстого в ПАСЕ

20:50 03.10.2019 (обновлено: 23:56 03.10.2019)
23995
МОСКВА 3 окт — РИА Новости. Попытка сорвать выступление главы российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого попала на видео, кадры инцидента опубликованы на YouTube-канале "Дума ТВ".
На первой минуте выступления Толстого из зала донесся возглас: "Террористическое российское государство", после чего неизвестный продолжил неразборчиво кричать, перебивая российского делегата.
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
2 октября, 19:28Сказано в эфире
Политолог: кому-то не нравится присутствие России в ПАСЕ? Ну и что?Россия погасила весь долг по взносам в Совет Европы, заявили в организации. В эфире радио Sputnik директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт прокомментировал ситуацию с возвращением российской делегации в ПАСЕ.
"Вот вы видите, что происходит у вас здесь, в колыбели демократии?" — возмутился Толстой.
В свою очередь, спикер ПАСЕ Лилиан Мори призвала нарушителя соблюдать правила ассамблеи и потребовала от него покинуть зал.
Как ранее сообщил депутат Леонид Слуцкий, во время выступления Толстого на балкон зала заседаний проник "какой-то сумасшедший", которого моментально удалось нейтрализовать силами безопасности Дворца Европы.
Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы началась в понедельник в Страсбурге, она продлится ‪до 4 октября. В российскую делегацию вошли 18 парламентариев.
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Обсудить 14
Петр ТолстойЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
Популярные комментарии
Этот кричащий был порошенко
3 октября, 21:32
jjuws-w
18510016
А когда они кричат в ПАСЕ на русском, они свой закон о языке нарушают, или он только в киеве работает?
3 октября, 22:09
Феофан Это поле должно быть заполнено
27121012
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