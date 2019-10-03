Появилось видео попытки срыва выступления Толстого в ПАСЕ

МОСКВА 3 окт — РИА Новости. Попытка сорвать выступление главы российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого попала на видео, кадры инцидента опубликованы на YouTube-канале "Дума ТВ".
На первой минуте выступления Толстого из зала донесся возглас: "Террористическое российское государство", после чего неизвестный продолжил неразборчиво кричать, перебивая российского делегата.
2 октября, 19:28Сказано в эфиреПолитолог: кому-то не нравится присутствие России в ПАСЕ? Ну и что?Россия погасила весь долг по взносам в Совет Европы, заявили в организации. В эфире радио Sputnik директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт прокомментировал ситуацию с возвращением российской делегации в ПАСЕ.
"Вот вы видите, что происходит у вас здесь, в колыбели демократии?" — возмутился Толстой.
В свою очередь, спикер ПАСЕ Лилиан Мори призвала нарушителя соблюдать правила ассамблеи и потребовала от него покинуть зал.
Как ранее сообщил депутат Леонид Слуцкий, во время выступления Толстого на балкон зала заседаний проник "какой-то сумасшедший", которого моментально удалось нейтрализовать силами безопасности Дворца Европы.
Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы началась в понедельник в Страсбурге, она продлится до 4 октября. В российскую делегацию вошли 18 парламентариев.