Республиканцы просят Пелоси прояснить дальнейший ход процедуры импичмента

"Я пишу к вам с просьбой приостановить все усилия, связанные с вашим "расследованием в рамках импичмента", пока не будут установлены прозрачные и справедливые правила и процедуры для регламентирования расследования, как это принято", - говорится в опубликованном заявлении Маккарти.