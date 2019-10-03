Республиканцы просят Пелоси прояснить дальнейший ход процедуры импичмента

ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Лидер республиканского меньшинства Кевин Маккарти направил письмо спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси с просьбой приостановить расследование в рамках импичмента президента США и прояснить дальнейший ход процесса.
"Я пишу к вам с просьбой приостановить все усилия, связанные с вашим "расследованием в рамках импичмента", пока не будут установлены прозрачные и справедливые правила и процедуры для регламентирования расследования, как это принято", - говорится в опубликованном заявлении Маккарти.
Ранее демократы в конгрессе начали расследование в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении Хантера Байдена, работавшего в энергетической компании Burisma. Джо Байден является одним из претендентов-демократов в президентской гонке 2020 года. Трамп обвинения отрицает.
Ранее республиканцы уже высказывали обеспокоенность тем, что для официального запуска процедуры импичмента палата представителей не приняла соответствующую резолюцию. Пелоси отмечала, что это не является обязательным требованием.
© Виталий ПодвицкийБастион демократии
© Виталий Подвицкий
Бастион демократии