ИНТЕРПАЙП и БЕЛАЗ заключили соглашение о поставках ж/д колес

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Украинская промышленная компания ИНТЕРПАЙП и белорусский производитель транспортного оборудования БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ заключили соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает расширение сотрудничества между компаниями в сфере поставки ж/д колес в 2019-2020 гг., говорится в пресс-релизе компании ИНТЕРПАЙП.

В рамках договора компании планируют нарастить объемы поставки железнодорожных колес из Украины в Белоруссию до 6 тысяч штук в 2019 году и 20 тысяч штук в 2020 году. Основным потребителем ж/д продукции ИНТЕРПАЙП станет Могилевский вагоностроительный завод, входящий в структуру БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ.

ИНТЕРПАЙП будет впервые осуществлять прямые поставки ж/д колес в адрес БЕЛАЗ-ХОЛДИНГА. ИНТЕРПАЙП уже длительное время работает на рынке Беларуси, поставляя колеса Минскому и Гомельскому вагоноремонтным заводам, которые являются отделениями "Беларуской чыгунки" (БЧ).

"Летом Евразийская экономическая комиссия приняла решение о приостановке антидемпинговой пошлины в размере 34,22% на поставки ж/д колес из Украины. Это стало позитивным сигналом для ж/д отрасли СНГ и позволило нам заключить долгосрочный контракт с одним из крупных потребителей белорусского рынка. ИНТЕРПАЙП является давним партнером БЕЛАЗ в части поставок труб для тяжелого машиностроения, поэтому расширение партнерства в сегменте ж/д колес усилит кооперацию между нашими компаниями. В то же время перспектива этого сотрудничества будет во многом зависеть от итогов нового расследования ЕЭК в отношении импорта ж/д колес из Украины", - цитируется в пресс-релизе генеральный директор ИНТЕРПАЙП Фади Храйбе.

По словам генерального директора БЕЛАЗ-ХОЛДИНГА Петра Пархомчика, в 2018 году на филиале ОАО "БЕЛАЗ" в городе Могилев была уже запущена линия по производству колесной пары.