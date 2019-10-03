Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-03T21:26Z
https://ria.ru/20191003/1559415428.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152889/40/1528894009_0:159:3078:1890_1036x0_80_0_0_33acdc5e93547f5126ee09d2744b2630.jpg
РИА Новости

ВТБ Лизинг вновь назван Лизинговой компанией года

20:35 03.10.2019 (обновлено: 21:26 03.10.2019)
19
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание банка ВТБ (памятник истории и культуры Московский международный торговый банк - Соединненный банк, 1898г.) на улице Кузнецкий мост
Здание банка ВТБ (памятник истории и культуры Московский международный торговый банк - Соединненный банк, 1898г.) на улице Кузнецкий мост
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. ВТБ Лизинг (входит в Группу ВТБ) второй раз подряд признан Лизинговой компанией года в рамках международной премии LEADER LEASING AWARDS; по итогам 2018 года компания заняла первое место по объему чистых инвестиций в лизинг в соответствии с МСФО (382,6 миллиарда рублей), ее выручка превысила 50 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба ВТБ.
Церемония награждения прошла в рамках I банковско-лизингового саммита "Битва титанов. Банки vs лизинг. Лизинг как национальный проект".
Жюри отметило, что по итогам 2018 года ВТБ Лизинг занял первое место в рэнкинге лизингодателей в соответствии с МСФО, подготовленном агентством "Эксперт РА". Объем ее чистых инвестиций в лизинг (382,6 миллиарда рублей) увеличился на 26% по сравнению с предыдущим годом, выручка по МСФО выросла на 10% до 50 миллиардов рублей. На 1 июля 2019 года портфель ВТБ Лизинг составлял 378,3 миллиарда рублей, основную долю в нем занимала авиатехника (44,2% или 167,3 миллиарда рублей) и железнодорожный транспорт (38,8% или 146,6 миллиарда рублей).
"Мы работаем на развивающемся рынке, и это показывает статистика последних лет. Сегодня мы видим со стороны клиентов растущий спрос на различные инструменты финансирования, в том числе лизинг. В соответствии со стратегией ВТБ мы стараемся удовлетворить его, предлагая широкую продуктовую линейку и индивидуальный подход к каждому клиенту. Эффективность предлагаемых нами решений позволяет компании наращивать финансовые показатели и стабильно занимать лидирующие места в рейтингах по российскому рынку", - приводится в сообщении комментарий генерального директора ВТБ Лизинг Дмитрия Ивантера.
Строительство жилого комплекса
Вчера, 11:40Переход строительства жилья в РФ на проектное финансирование
ВТБ раскрыл застройщикам первые эскроу-счета
000000
Обсудить 0
Новости компаний - Экономика
Рекомендуем
Фотограф
"Аэрофлот" проводит фотоконкурс "Россия удивляет"
РИА
Новости
ж/д колеса
ИНТЕРПАЙП и БЕЛАЗ заключили соглашение о поставках ж/д колес
Выставка История дерматовенерологии в рамках Форума дерматовенерологов ЦФО
Выставка "История дерматовенерологии" в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Путин призвал отдать должное Трампу в урегулировании ситуации в КНДР
Лента
новостей
В Омске открылась экологичная станция для заправки автобусов газом
В Омске открылась экологичная станция для заправки автобусов газом
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Путин выступил на заседании клуба "Валдай"
LIVE: Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба Валдай
Пленарное заседание клуба "Валдай" с участием Путина. Прямая трансляция
Пуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
Путин пообещал зеркальный ответ на размещение в Азии американских ракет
Казбек Коков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 26 сентября 2018
Биография Казбека Кокова
Процесс производства российских банкнот
Владимирские депутаты и "Русклимат" обсудили продление налоговых льгот
Мужчина бьет ребенка
В Шотландии родителям запретят шлепать детей
Художник Илья Репин. 1909 год
Более 250 работ Ильи Репина представят на выставке в Русском музее
Эмблема Международного дискуссионного клуба Валдай
Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:08Генпрокурор США обратится с письмом к Facebook против планов шифрования
01:05Форум молодежи из малых городов и деревень России пройдет в Москве
01:01МИД Греции проинформирует парламент о новом соглашении с США по базам
00:57Медведев встретился на Кубе с Раулем Кастро
00:55США и Турция отметили прогресс в обеспечении безопасности на границе с САР
00:52СМИ: у Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
00:51Силуанов и Кудрин представят в Совфеде закон об исполнении бюджета-2018
00:49МИД Украины анонсировал уступки в вопросе освобождения украинца Шаройко
00:44Победитель конкурса "Учитель года России - 2019" будет объявлен 4 октября
00:40Путин пообщался с Вышинским после заседания дискуссионного клуба "Валдай"
00:38Соцработникам могут разрешить отказ от работы с некоторыми больными на дому
00:30Соловьев заявил о травле против него
00:30СБ ООН продлил проверку кораблей у берегов Ливии на незаконную миграцию
00:25Врачи оценили состояние детей, пострадавших от взрыва гранаты в ЛНР
00:22В Ленобласти расследуют смерть школьника после его выписки из больницы
00:18Медведев посетит нефтяное месторождение "Бока де Харуко" на Кубе
00:17Путин соберет наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей"
00:15Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым
00:14Разведку у российских границ за неделю вели 42 летательных аппарата
00:10Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике
Лента новостейМолния