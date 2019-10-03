ВТБ Лизинг вновь назван Лизинговой компанией года

Жюри отметило, что по итогам 2018 года ВТБ Лизинг занял первое место в рэнкинге лизингодателей в соответствии с МСФО, подготовленном агентством "Эксперт РА". Объем ее чистых инвестиций в лизинг (382,6 миллиарда рублей) увеличился на 26% по сравнению с предыдущим годом, выручка по МСФО выросла на 10% до 50 миллиардов рублей. На 1 июля 2019 года портфель ВТБ Лизинг составлял 378,3 миллиарда рублей, основную долю в нем занимала авиатехника (44,2% или 167,3 миллиарда рублей) и железнодорожный транспорт (38,8% или 146,6 миллиарда рублей).

"Мы работаем на развивающемся рынке, и это показывает статистика последних лет. Сегодня мы видим со стороны клиентов растущий спрос на различные инструменты финансирования, в том числе лизинг. В соответствии со стратегией ВТБ мы стараемся удовлетворить его, предлагая широкую продуктовую линейку и индивидуальный подход к каждому клиенту. Эффективность предлагаемых нами решений позволяет компании наращивать финансовые показатели и стабильно занимать лидирующие места в рейтингах по российскому рынку", - приводится в сообщении комментарий генерального директора ВТБ Лизинг Дмитрия Ивантера.