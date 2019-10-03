Путин рассказал о шансах России преуспеть в развитии ИИ

СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Страны с развитием искусственного интеллекта получат преимущества, не сравнимые с ядерным оружием, Россия имеет все шансы в этом преуспеть, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Искусственный интеллект повлияет на вопросы обороноспособности государств, потому что те, кто будут владеть этими технологиями, они получат преимущество, может быть несопоставимое с ядерным оружием", - сказал Путин.

Он отметил, что скорость изменений увеличивается, и Россия может внести свой вклад в развитие искусственного интеллекта.

"Скорость изменений увеличивается. Может тогда Россия внести какой-то вклад в общие усилия по развитию искусственного интеллекта или, скажем, генетики? Конечно может. Наши программисты во всем мире работают, и работают очень успешно", - сказал Путин.

Он отметил, что это связано с тем, что в России исторически традиционно развита математическая школа, а в основе искусственного интеллекта лежат прежде всего разработки в области математики.