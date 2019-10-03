Путин заявил, что внутриполитическая борьба в США приобрела крайние формы

СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Внутриполитическая борьба в США приобрела крайние формы, до сих пор такого в этой стране не было, заявил президент России Владимир Путин.
"Как с ними иметь дело, когда они увлечены так внутренней политикой? Ясно, что в условиях предвыборной борьбы так происходит всегда в любой стране, в том числе и в штатах, но там вся эта внутриполитическая борьба приобрела крайние формы, такого, мне кажется, в Соединенных Штатах никогда и не было", - сказал Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
По его словам, необходимо делать поправку на то, что происходит сейчас в США, так как невозможно не работать с такой державой как Соединенные Штаты.
© Виталий ПодвицкийБастион демократии
© Виталий Подвицкий
Бастион демократии