Путин заявил, что внутриполитическая борьба в США приобрела крайние формы

"Как с ними иметь дело, когда они увлечены так внутренней политикой? Ясно, что в условиях предвыборной борьбы так происходит всегда в любой стране, в том числе и в штатах, но там вся эта внутриполитическая борьба приобрела крайние формы, такого, мне кажется, в Соединенных Штатах никогда и не было", - сказал Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".