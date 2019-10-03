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РИА Новости

Куба осудила попытки НАТО приблизиться к российским границам

20:29 03.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес
Председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. Архивное фото
ГАВАНА, 3 окт - РИА Новости. Куба решительно осуждает попытки НАТО приблизиться к границам Российской Федерации, а также односторонние санкции, которые США ввели против Москвы, заявил председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель премьер-министру России Дмитрию Медведеву, открывая российско-кубинские переговоры в расширенном составе.
"Мы энергично осуждаем попытки НАТО окружить и приблизиться к границам Российской Федерации, мы энергично осуждаем односторонние санкции, которые США предпринимают против России. И мы высоко ценим роль России, которую она играет в достижении баланса в современном мире, а также мира на планете", - сказал он.
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Диас-Канель отметил, что нынешний визит Медведева "станет вехой в исторических отношениях России и Кубы и позволит продолжить обсуждение тем, начатых во время предыдущих визитов Медведева и (президента РФ Владимира) Путина на Кубу".
Глава Госсовета Кубы отметил, что нынешний визит премьер-министра РФ проходит накануне 60-летия установления дипломатических отношений России и Кубы, которые будут отмечаться в 2020 году. По его словам, власти Кубы намерены провести целый ряд мероприятий, посвященных этому юбилею.
"В нашей исторической памяти есть очень много моментов именно из личной жизни каждого кубинца, которые так или иначе связаны с этой историей", - сказал он. Диас-Канель попросил Медведева передать главе российского государства слова приветствия.
Диас-Канель подчеркнул стремление Кубы развивать двусторонние отношения в сферах экономики, финансов. "Мы благодарны России за поддержку в борьбе против блокады. Большое спасибо, господин премьер-министр, за то, что вы приехали на Кубу в сложный для нее момент. Власть и народ Кубы расценивают это как знак поддержки и солидарности", - резюмировал глава Госсовета Кубы.
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