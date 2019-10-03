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РИА Новости

"Думай, что делаешь". Мисс Москва — 2015 обратилась к экс-королю Малайзии

20:25 03.10.2019 (обновлено: 20:54 03.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМисс Москва — 2015 Оксана Воеводина
Мисс Москва — 2015 Оксана Воеводина
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА 3 окт — РИА Новости. Победительница конкурса красоты "Мисс Москва" 2015 года Оксана Воеводина призвала бывшего супруга экс-короля Малайзии Мухаммада V не устраивать публичный скандал.
Россиянка рассказала, что не виделась с ним с прошлого декабря. По словам модели, Мухаммад V "прячется" от нее и ее ребенка, а также делает конфликт достоянием общественности.
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"Я бы хотела извиниться за его поведение. Надеюсь, он подумает о своей репутации и прекратит скандал. Фарис, ты отец и особа королевских кровей: пожалуйста, думай, что ты делаешь", — написала она в инстаграме.
Ранее в интервью Daily Mail Воеводина рассказала, что ее брак распался, когда она была на четвертом месяце беременности. По словам девушки, она узнала об этом из интернета, лично с ней никто не связывался. Воеводина настаивает, что не получала никаких официальных документов.
Свадьба российской модели и Мухаммада V состоялась в ноябре 2018 года, в апреле россиянка приняла ислам и взяла имя Рихана. Через полтора месяца после бракосочетания король отрекся от престола. СМИ связывают это с давлением Совета правителей Малайзии, который каждые пять лет избирает монарха.
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Оксана ВоеводинаМоскваМалайзияРоссияВ мире
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