"Думай, что делаешь". Мисс Москва — 2015 обратилась к экс-королю Малайзии

МОСКВА 3 окт — РИА Новости. Победительница конкурса красоты "Мисс Москва" 2015 года Оксана Воеводина призвала бывшего супруга экс-короля Малайзии Мухаммада V не устраивать публичный скандал.

Россиянка рассказала, что не виделась с ним с прошлого декабря. По словам модели, Мухаммад V "прячется" от нее и ее ребенка, а также делает конфликт достоянием общественности.

"Я бы хотела извиниться за его поведение. Надеюсь, он подумает о своей репутации и прекратит скандал. Фарис, ты отец и особа королевских кровей: пожалуйста, думай, что ты делаешь", — написала она в инстаграме.

Ранее в интервью Daily Mail Воеводина рассказала, что ее брак распался, когда она была на четвертом месяце беременности. По словам девушки, она узнала об этом из интернета, лично с ней никто не связывался. Воеводина настаивает, что не получала никаких официальных документов.