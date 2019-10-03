Лидер Кубы выразил надежду на встречу с Путиным во время визита в Россию

ГАВАНА, 3 окт - РИА Новости. Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что в конце октября посетит Россию и выразил надежду, что встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы подтверждаем наше приглашение в его адрес (Путина), сделанное в ноябре 2018 года, посетить Кубу, когда позволит его график", - сказал Диас-Канель премьер-министру России Дмитрию Медведеву, открывая российско-кубинские переговоры в расширенном составе.
Он также выразил надежду, что будет возможность провести встречу с Путиным "в рамках рабочего визита в конце этого месяца в Россию".
Диас-Канель попросил передать благодарность Путину за приглашение принять участие в праздничных мероприятиях по случаю дня Победы в мае 2020 года. "Нам будет очень приятно принять участие в этих торжественных мероприятиях", - добавил он.