Лидер Кубы выразил надежду на встречу с Путиным во время визита в Россию

Президент России Владимир Путин и первый заместитель председателя Госсовета и Совмина Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи в Кремле. Архивное фото

Президент России Владимир Путин и первый заместитель председателя Госсовета и Совмина Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи в Кремле

ГАВАНА, 3 окт - РИА Новости. Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что в конце октября посетит Россию и выразил надежду, что встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы подтверждаем наше приглашение в его адрес (Путина), сделанное в ноябре 2018 года, посетить Кубу, когда позволит его график", - сказал Диас-Канель премьер-министру России Дмитрию Медведеву, открывая российско-кубинские переговоры в расширенном составе.

Он также выразил надежду, что будет возможность провести встречу с Путиным "в рамках рабочего визита в конце этого месяца в Россию".