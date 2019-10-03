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РИА Новости

Путин призвал бороться с влиянием человека на климатические изменения

20:21 03.10.2019 (обновлено: 20:49 03.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что, если человечество своей деятельностью может повлиять на глобальные изменения климата, то необходимо приложить к этому максимальные усилия для замедления и дальнейшего избежания последствий негативного сценария.
Путин во время выступления на международном дискуссионном клубе "Валдай" отметил, что на данный момент единого подхода и оценок в вопросах климатической тематики нет и, вероятно, никогда не будет.
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"И, действительно, специалисты в различных областях, которые так или иначе пытаются ответить на вопрос о причинах изменения климата, однозначных нам рекомендаций или, вернее, ответов на причины изменения климата, не дают. Есть разные точки зрения, я сам их слышал: есть те, кто говорят, что это какие-то глобальные изменения в космосе вообще, и это влияет на Землю, потому периодически на нашей планете происходят такие изменения колоссальные", - сказал он.
Президент добавил, что однажды лично присутствовал на берегу реки Лены, где имеются отложения тропического происхождения, из чего следует вывод, что в какой-то период времени в данном регионе был соответствующий тип климата.
"Моя позиция заключается в том, что, если хотя бы как-то человечество влияет, хоть в какой-то мере, на изменения климата, а эти изменения могут носить, и уже сейчас носят, и приводят к очень тяжелым последствиям, даже если хоть что-нибудь мы можем сделать с точки зрения замедления этого процесса, избежания его негативных последствий - мы должны это сделать по-максимуму. В этом заключается наша позиция. Несмотря на все противоречия, мы будем поддерживать этот процесс в мире по борьбе против изменения климата", - подчеркнул российский лидер.
XVI ежегодное заседание "Валдая" проходит с 30 сентября по 3 октября в Сочи. Тема этого года - "Заря Востока и мировое политическое устройство". Помимо ответов на вопросы экспертов, одной из важных частей заседания станут международные встречи Путина. Президент России на полях заседания клуба провел переговоры с президентами Казахстана и Филиппин Касым-Жомартом Токаевым и Родриго Дутерте.
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Новости - ЭкологияМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Владимир ПутинВалдайРоссияВ мире
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