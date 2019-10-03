Путин призвал бороться с влиянием человека на климатические изменения

СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что, если человечество своей деятельностью может повлиять на глобальные изменения климата, то необходимо приложить к этому максимальные усилия для замедления и дальнейшего избежания последствий негативного сценария.

Путин во время выступления на международном дискуссионном клубе "Валдай" отметил, что на данный момент единого подхода и оценок в вопросах климатической тематики нет и, вероятно, никогда не будет.

"И, действительно, специалисты в различных областях, которые так или иначе пытаются ответить на вопрос о причинах изменения климата, однозначных нам рекомендаций или, вернее, ответов на причины изменения климата, не дают. Есть разные точки зрения, я сам их слышал: есть те, кто говорят, что это какие-то глобальные изменения в космосе вообще, и это влияет на Землю, потому периодически на нашей планете происходят такие изменения колоссальные", - сказал он.

Президент добавил, что однажды лично присутствовал на берегу реки Лены, где имеются отложения тропического происхождения, из чего следует вывод, что в какой-то период времени в данном регионе был соответствующий тип климата.

"Моя позиция заключается в том, что, если хотя бы как-то человечество влияет, хоть в какой-то мере, на изменения климата, а эти изменения могут носить, и уже сейчас носят, и приводят к очень тяжелым последствиям, даже если хоть что-нибудь мы можем сделать с точки зрения замедления этого процесса, избежания его негативных последствий - мы должны это сделать по-максимуму. В этом заключается наша позиция. Несмотря на все противоречия, мы будем поддерживать этот процесс в мире по борьбе против изменения климата", - подчеркнул российский лидер.