Путин поддержал Зеленского в стремлении урегулировать ситуацию в Донбассе

"По поводу усилий нового руководства страны в связи с урегулированием ситуации на юго-востоке страны. Я не знаю, насколько сильны на сегодняшний день те, кто против урегулирования, особенно на основе минских договоренностей. Запрос общества на урегулирование очевидный. Я думаю, что, прежде всего, на основе этого запроса господин Зеленский и выиграл выборы", - сказал Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"И если у него хватит политического мужества, сил довести это до конца, я думаю, что он утвердится как честный политик, мужественный, способный добиваться принятых решений. Я думаю, что он искренне хочет это сделать, это его искреннее убеждение, стремление во всяком случае. Сможет он это сделать или нет, сможет ли он противостоять тем, кто против этого процесса, мне сейчас трудно сказать. Но мы видим, конечно, определенные колебания. Это неизбежно: он должен искать какие-то компромиссы, должен договариваться со всеми членами общества, со всем народом, каких бы взглядов они не придерживались. Но все-таки надо выполнять свои предвыборные обещания, данные большинству украинского народа", - добавил Путин.