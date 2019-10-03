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РИА Новости

Путин поддержал Зеленского в стремлении урегулировать ситуацию в Донбассе

20:19 03.10.2019 (обновлено: 21:41 03.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
© РИА Новости / Сергей Гунеев
СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин верит, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет урегулировать ситуацию в Донбассе, а если он сделает это, то утвердится как честным и мужественный политик.
"По поводу усилий нового руководства страны в связи с урегулированием ситуации на юго-востоке страны. Я не знаю, насколько сильны на сегодняшний день те, кто против урегулирования, особенно на основе минских договоренностей. Запрос общества на урегулирование очевидный. Я думаю, что, прежде всего, на основе этого запроса господин Зеленский и выиграл выборы", - сказал Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он подчеркнул, что люди ждут решения этого вопроса на Украине.
"И если у него хватит политического мужества, сил довести это до конца, я думаю, что он утвердится как честный политик, мужественный, способный добиваться принятых решений. Я думаю, что он искренне хочет это сделать, это его искреннее убеждение, стремление во всяком случае. Сможет он это сделать или нет, сможет ли он противостоять тем, кто против этого процесса, мне сейчас трудно сказать. Но мы видим, конечно, определенные колебания. Это неизбежно: он должен искать какие-то компромиссы, должен договариваться со всеми членами общества, со всем народом, каких бы взглядов они не придерживались. Но все-таки надо выполнять свои предвыборные обещания, данные большинству украинского народа", - добавил Путин.
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Международный дискуссионный клуб "Валдай"Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
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