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РИА Новости

Удмуртия направила более миллиарда рублей на экономические проекты

20:17 03.10.2019
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© "Дом.РФ"Благоустройство Центральной площади Ижевска
Благоустройство Центральной площади Ижевска
© "Дом.РФ"
УФА, 3 окт - РИА Новости. Власти Удмуртии направили свыше одного миллиарда рублей на реализацию 12 проектов экономического блока, из них уже израсходовано около 75% средств, сообщили в пресс-службе главы республики.
"На реализацию мероприятий 12 проектов экономического блока направлено более 1 миллиарда рублей. На данный момент расход средств по этому направлению около 75%", - сообщает пресс-служба руководителя Удмуртии.
По данным ведомства, на эти средства разработаны и внедрены акселерационные программы для субъектов малого и среднего предприятий (МСП), завершено обучение двух потоков "Бизнес-акселератора", в котором приняли участие 210 предприятий республики. Обучение проходят представители ещё 110 организаций в рамках третьего акселерационного потока.
"Проведено два потока обучения экспортного акселератора 24 предприятий. Всем им окажут помощь в поиске партнеров, консультации экспертов, встречи с кураторами, результатом которой должен стать двукратный рост экспортной выручки", - говорится в сообщении пресс-службы главы региона. Поясняется, что сейчас стартовал третий поток акселератора для предприятий машиностроения, химии и металлургии.
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По справке пресс-службы главы Удмуртии, республика реализует 52 региональных проекта. Их бюджет в 2019 году составляет порядка 16,81 миллиарда рублей, из них 6,80 миллиарда привлечено из федерального бюджета, 4,21 - из бюджета республики, а 5,80 миллиарда рублей – внебюджетные источники финансирования.
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