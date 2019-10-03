Удмуртия направила более миллиарда рублей на экономические проекты

УФА, 3 окт - РИА Новости. Власти Удмуртии направили свыше одного миллиарда рублей на реализацию 12 проектов экономического блока, из них уже израсходовано около 75% средств, сообщили в пресс-службе главы республики.

"На реализацию мероприятий 12 проектов экономического блока направлено более 1 миллиарда рублей. На данный момент расход средств по этому направлению около 75%", - сообщает пресс-служба руководителя Удмуртии.

По данным ведомства, на эти средства разработаны и внедрены акселерационные программы для субъектов малого и среднего предприятий (МСП), завершено обучение двух потоков "Бизнес-акселератора", в котором приняли участие 210 предприятий республики. Обучение проходят представители ещё 110 организаций в рамках третьего акселерационного потока.

"Проведено два потока обучения экспортного акселератора 24 предприятий. Всем им окажут помощь в поиске партнеров, консультации экспертов, встречи с кураторами, результатом которой должен стать двукратный рост экспортной выручки", - говорится в сообщении пресс-службы главы региона. Поясняется, что сейчас стартовал третий поток акселератора для предприятий машиностроения, химии и металлургии.

"По программе сельскохозяйственного акселератора "Я – фермер" прошли обучение 200 субъектов МСП и граждан, желающих развивать фермерское хозяйство. Проведен конкурсный отбор по предоставлению грантов "Агростартап" крестьянским хозяйствам. Победили 45 хозяйств, планируется создание не менее 85 новых постоянных рабочих мест",- сообщает ведомство, отметив, что кроме этого, при поддержке Минэкономразвития России реализуется программа льготного кредитования субъектов МСП под 8,5% годовых.