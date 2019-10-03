Путин пообещал зеркальный ответ на размещение в Азии американских ракет

СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Россия наверняка даст адекватный зеркальный ответ на возможное размещение США ракет в Азии, но Москва рассчитывает, что пока окончательного решения нет, ситуация будет урегулирована, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы сразу сказали, я сказал сразу же, что мы будем делать то же самое. Но заранее объявляем, что не будем размещать ракеты, если они у нас появятся, наземного базирования средней дальности, в тех регионах и до тех пор, пока в этих регионах не появятся системы американского производства. Сказал раз пять. Никто не реагирует. Ни в США не отреагировали, ни в Европе. Как будто оглохли, не слышат", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии заседания Валдайского клуба.

"Потом вдруг услышали от американских военных, что первый шаг в этом направлении будет сделан как раз в Азии. Он и нас затрагивает. Надо понять, где в Азии? Будет доставать до российской территории или нет?", - добавил он.

Он отметил, что сразу стало понятно, что было первопричиной выхода США из ДРСМД. "Не Россия и не мистические нарушения нами договора. Если они собираются ставить в Азии, то, значит, Азия является первопричиной выхода из этого договора. Я думаю, что экспертам это понятно, и как бы это ни замалчивалось прессой, это очевидный факт", - считает Путин.