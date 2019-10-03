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РИА Новости

Путин пообещал зеркальный ответ на размещение в Азии американских ракет

20:17 03.10.2019 (обновлено: 00:00 04.10.2019)
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© AP Photo / U.S. Air Force / J.T. ArmstrongПуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
Пуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
© AP Photo / U.S. Air Force / J.T. Armstrong
СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Россия наверняка даст адекватный зеркальный ответ на возможное размещение США ракет в Азии, но Москва рассчитывает, что пока окончательного решения нет, ситуация будет урегулирована, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы сразу сказали, я сказал сразу же, что мы будем делать то же самое. Но заранее объявляем, что не будем размещать ракеты, если они у нас появятся, наземного базирования средней дальности, в тех регионах и до тех пор, пока в этих регионах не появятся системы американского производства. Сказал раз пять. Никто не реагирует. Ни в США не отреагировали, ни в Европе. Как будто оглохли, не слышат", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии заседания Валдайского клуба.
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Эксперт: США готовы заложить "атомные фугасы" под своих союзниковПекин предупредил, что примет ответные меры в случае размещения американских ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Станет ли это сдерживающим фактором для США, предположил в эфире радио Sputnik президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.
"Потом вдруг услышали от американских военных, что первый шаг в этом направлении будет сделан как раз в Азии. Он и нас затрагивает. Надо понять, где в Азии? Будет доставать до российской территории или нет?", - добавил он.
Он отметил, что сразу стало понятно, что было первопричиной выхода США из ДРСМД. "Не Россия и не мистические нарушения нами договора. Если они собираются ставить в Азии, то, значит, Азия является первопричиной выхода из этого договора. Я думаю, что экспертам это понятно, и как бы это ни замалчивалось прессой, это очевидный факт", - считает Путин.
"Будем смотреть за дальнейшими шагами. Где в Азии появятся, как, кому будут угрожать. Хорошо это или нет? Очень плохо. Потому что наверняка будут адекватные зеркальные ответы. Будет это улучшать ситуацию в Азии? Нет, не будет, будет только ухудшать. Будет создавать новые угрозы. Но я очень рассчитываю на то, что пока окончательных решений не принято, и есть ещё определённые возможности для урегулирования этой ситуации", - сказал Путин.
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