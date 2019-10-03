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РИА Новости

Путин призвал СМИ не выставлять Украину в невыгодном свете

20:12 03.10.2019 (обновлено: 23:58 03.10.2019)
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СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Даже госканалы в России ведут независимую редакционную политику, но неправильно, если российские СМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Если вы полагаете, что наши телевизионные каналы, которые ведут независимую, а как ни покажется странным, даже госканалы ведут независимую редакционную политику, что они выставляют Украину в невыгодном свете, то я с вами согласен. Если это так, то это неправильно. Мы не должны выставлять нашего соседа, нашего ближайшего соседа и братский народ, без всякого преувеличения, в каком-то невыгодном свете. Речь может идти о политике действующих властей, но никак ни о стране, ни о народе. Если вы так это трактуете, значит чего-то не хватает в наших программах, они должны всегда это подчеркивать", - сказал Путин, отвечая на вопрос о программах с антиукраинской риторикой на российском телевидении.
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Международный дискуссионный клуб "Валдай"Владимир ПутинВалдайРоссияОбщество
Популярные комментарии
действительно,заявление президента о независимой политике сми - народу РФ показалось странным! )))
3 октября, 22:57
zpzlis patriot
5040008
на 180 градусов.
3 октября, 22:45
cchugunova1996
40131001
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