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РИА Новости

В Псковской области десантник погиб во время прыжка с парашютом

20:08 03.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Десантник в Псковской области погиб во время тренировочных прыжков с парашютом, сообщает командование Псковского гарнизона.
По его данным, происшествие произошло 2 октября.
"При выполнении плановых учебно-тренировочных прыжков военнослужащими одного из соединений ВДВ в результате одновременного срабатывания основного и запасного парашютов произошел перехлест строп, что привело к неконтролируемому падению и гибели военнослужащего", - говорится в сообщении.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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