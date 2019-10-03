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РИА Новости

Медведев заявил о беспрецедентном давлении на Россию и Кубу

20:05 03.10.2019 (обновлено: 23:59 03.10.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи
 Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Россия и Куба испытывают беспрецедентное внешнее давление вопреки всем нормам международного права, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Так глава правительства открыл переговоры между двумя странами. Он добавил, что подобные встречи помогают преодолевать трудности, встающие перед государствами.
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Говоря о санкциях, Медведев заявил, что Россия выступает против экономической блокады Кубы и поддерживает справедливые требования Гаваны о ее прекращении.
"В последние месяцы ужесточилась экономическая блокада Кубы со стороны США, налицо стремление создать такую токсичную атмосферу вокруг экономического сотрудничества с Кубой, отпугнуть экономических инвесторов, по сути, провести экономическую блокаду острова",— заявил Медведев по итогам переговоров с лидером Кубы Мигельем Бермудесом.
Он добавил, что опыт Кубы последних 60 лет противодействия эмбарго показал, что такие попытки не могут увенчаться успехом, "как не достигнут никакого успеха и попытки давить на нашу страну".
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Премьер заверил, что Россия является надежным партнером республики. Вместе с тем Гавана, как отметил Медведев, давно стала важным союзником Москвы в Латинской Америке.
Глава правительства также поблагодарил кубинского коллегу Мигеля Диас-Канеля за подтверждение участия руководства Кубы в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы в мае 2020 года.
"В завершение хочу передать вам слова приветствия и наилучшие пожелания президента Российской Федерации Владимира Путина", — сказал Медведев.
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Мигель Диас-Канель БермудесоДмитрий МедведевВладимир ПутинКубаРоссияВ мире
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