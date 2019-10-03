Дутерте описал миропорядок после Второй мировой цитатой из "Анны Карениной"

СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте привел цитату из романа Льва Толстого "Анна Каренина" для описания стран и их проблем.

"Либеральный миропорядок, созданный после Второй мировой войны, ... сегодня испытывает проблемы. По мере того как начался XXI век, легитимность этого миропорядка ставится под сомнение. Он ослабляется и его влияние на страны спадает. Есть несколько факторов, которые могут объяснить эту ситуацию. Мы говорим об исключительности и двойных стандартах, которые снова и снова проявляются приверженцами текущего миропорядка", - сказал он на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Великий российский писатель Лев Толстой писал: "Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему". То же самое можно сказать и о странах. Такие страны как Филиппины, со своей собственной историей, сталкиваются со своими особыми вызовами и проблемами, которые требуют своих решений. Так называемые "друзья" начинают вести себя так, как будто они знают все ответы по нашим проблемам, и навязывают определенные социально-экономические и политические условия. Они создают правила и нормы практически для всех и не всегда следуют им", - подчеркнул Дутерте.

В качестве примера он привел вопрос прав человека, который отдельные страны используют в своих целях.