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РИА Новости

Дутерте описал миропорядок после Второй мировой цитатой из "Анны Карениной"

19:59 03.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Филиппины Родриго Дутерте
Президент Республики Филиппины Родриго Дутерте
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Республики Филиппины Родриго Дутерте . Архивное фото
СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте привел цитату из романа Льва Толстого "Анна Каренина" для описания стран и их проблем.
"Либеральный миропорядок, созданный после Второй мировой войны, ... сегодня испытывает проблемы. По мере того как начался XXI век, легитимность этого миропорядка ставится под сомнение. Он ослабляется и его влияние на страны спадает. Есть несколько факторов, которые могут объяснить эту ситуацию. Мы говорим об исключительности и двойных стандартах, которые снова и снова проявляются приверженцами текущего миропорядка", - сказал он на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
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"Великий российский писатель Лев Толстой писал: "Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему". То же самое можно сказать и о странах. Такие страны как Филиппины, со своей собственной историей, сталкиваются со своими особыми вызовами и проблемами, которые требуют своих решений. Так называемые "друзья" начинают вести себя так, как будто они знают все ответы по нашим проблемам, и навязывают определенные социально-экономические и политические условия. Они создают правила и нормы практически для всех и не всегда следуют им", - подчеркнул Дутерте.
В качестве примера он привел вопрос прав человека, который отдельные страны используют в своих целях.
"Посмотрите, что происходит в Ливии и Ираке после военного вмешательства в эти страны. Некоторые из наших партнеров иногда высказывают критику в отношении нашего правительства из-за того, что мы применяем слишком много силы в борьбе с наркотиками. Они пытаются оправдать какие-то свои предрассудки и не хотят понимать, что на самом деле происходит в нашей стране", - отметил президент Филиппин.
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Родриго ДутертеЛев Толстой (писатель)ЛивияИракРоссияФилиппиныВ мире
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