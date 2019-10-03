Путин призвал не использовать Сирию как плацдарм для противоборства

СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Россия призывает Иран и Саудовскую Аравию не использовать Сирию в качестве площадки для противоборства, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы призываем, руководствуясь этим благородным порывом, сделать все для того, чтобы не использовать территорию Сирии в качестве площадки для противоборства", - сказал Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он отметил, что руководство Саудовской Аравии и Ирана хотят добра и мира для сирийского народа.