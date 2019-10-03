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РИА Новости
Война в Сирии

Путин призвал не использовать Сирию как плацдарм для противоборства

19:56 03.10.2019 (обновлено: 20:20 03.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
© РИА Новости / Сергей Гунеев
СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Россия призывает Иран и Саудовскую Аравию не использовать Сирию в качестве площадки для противоборства, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы призываем, руководствуясь этим благородным порывом, сделать все для того, чтобы не использовать территорию Сирии в качестве площадки для противоборства", - сказал Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он отметил, что руководство Саудовской Аравии и Ирана хотят добра и мира для сирийского народа.
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