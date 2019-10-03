Пострадавшую от взрыва гранаты девочку из ЛНР прооперируют в России

ЛУГАНСК, 3 окт - РИА Новости. Девочку, пострадавшую в результате взрыва гранаты в населенном пункте Красная Заря самопровозглашенной Луганской народной республики, отвезут в Российскую Федерацию для последующей операции, сообщила на встрече с главой ЛНР Леонидом Пасечником член правления "Справедливой помощи Доктора Лизы" Ольга Демичева.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник встретился с руководством международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы", прибывшим в Луганск в том числе и для оказания помощи детям, пострадавшим от взрыва гранаты. В субботу Народная милиция ЛНР сообщила, что пятеро детей получили ранения в результате взрыва гранаты в населенном пункте Красная Заря.

"Сегодня мы были у деток, которые пострадали (от взрыва гранаты, - ред.). Четверо хорошо восстанавливаются, ваши хирурги просто молодцы. Четыре ребенка выйдут без потерь из этой ситуации, а девочку Настю Ковалеву мы все-таки отвезем на консультацию и операцию в московскую клинику", - заявила Демечева.

Основатель фонда "Справедливая помощь", правозащитница Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года при крушении самолета Ту-154 Минобороны, который направлялся в Сирию. Она создала фонд "Справедливая помощь" для помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию.

С момента начала конфликта на Украине доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями - для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, а также для эвакуации больных детей. Многих ребят с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения, помощь за это время получили сотни детей. После ее гибели президентом фонда стала журналистка Ксения Соколова. В конце мая 2017 года фонд официально сменил название на "Справедливая помощь доктора Лизы". Наталья Авилова руководила в фонде проектами помощи детям Донбасса и Сирии.