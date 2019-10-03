Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-03T19:55Z
https://ria.ru/20191003/1559414351.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154840/50/1548405090_0:142:3140:1908_1036x0_80_0_0_6ab09282cf3122ca0c213dde3ab3bc62.jpg
РИА Новости

Пострадавшую от взрыва гранаты девочку из ЛНР прооперируют в России

19:55 03.10.2019
240
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЛУГАНСК, 3 окт - РИА Новости. Девочку, пострадавшую в результате взрыва гранаты в населенном пункте Красная Заря самопровозглашенной Луганской народной республики, отвезут в Российскую Федерацию для последующей операции, сообщила на встрече с главой ЛНР Леонидом Пасечником член правления "Справедливой помощи Доктора Лизы" Ольга Демичева.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник встретился с руководством международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы", прибывшим в Луганск в том числе и для оказания помощи детям, пострадавшим от взрыва гранаты. В субботу Народная милиция ЛНР сообщила, что пятеро детей получили ранения в результате взрыва гранаты в населенном пункте Красная Заря.
Украинский военный
28 сентября, 17:45РИА Новости
ВСУ открыли снайперский огонь по окраине Донецка, заявили в ДНР
"Сегодня мы были у деток, которые пострадали (от взрыва гранаты, - ред.). Четверо хорошо восстанавливаются, ваши хирурги просто молодцы. Четыре ребенка выйдут без потерь из этой ситуации, а девочку Настю Ковалеву мы все-таки отвезем на консультацию и операцию в московскую клинику", - заявила Демечева.
Основатель фонда "Справедливая помощь", правозащитница Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года при крушении самолета Ту-154 Минобороны, который направлялся в Сирию. Она создала фонд "Справедливая помощь" для помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию.
С момента начала конфликта на Украине доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями - для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, а также для эвакуации больных детей. Многих ребят с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения, помощь за это время получили сотни детей. После ее гибели президентом фонда стала журналистка Ксения Соколова. В конце мая 2017 года фонд официально сменил название на "Справедливая помощь доктора Лизы". Наталья Авилова руководила в фонде проектами помощи детям Донбасса и Сирии.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Жительница Донецка с осколками снарядов возле своего дома
Вчера, 09:47РИА Новости
СК и RT создадут проект о преступлениях против мирного населения в Донбассе
400101
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРСправедливая помощь Доктора ЛизыЛНРДНРДонецкая Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Шашлык
Названо самое вредное мясо
РИА
Новости
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса
Врачи во время операции
В Бурятии у девушки достали из желудка двухкилограммовый волосяной ком
В Туве нашли пропавшего пять дней назад мальчика
Пропавшего пять дней назад в тувинской тайге мальчика нашли живым
Лента
новостей
Набережная Ялты
Преподаватель из США заявил, что визит в Крым стал для него открытием
Президент Республики Филиппины Родриго Дутерте
Дутерте описал миропорядок после Второй мировой цитатой из "Анны Карениной"
Газодобывающее предприятие на Украине
Киеву не понадобится продлевать договор с Москвой, заявили в "Нафтогазе"
Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Заседание ПАСЕ
В ПАСЕ попытались сорвать выступление главы российской делегации
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что Киев не подписывал соглашений с ДНР и ЛНР в Минске
Среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
МС-21, проходящий испытания в Жуковском, сел с несработавшим датчиком шасси
Автомобиль полиции на дороге
В Москве двадцать человек попытались прорваться на Хованское кладбище
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Путин обвинил США в ухудшении ситуации с безопасностью в мире
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:11США вновь не выдали визы россиянам, ехавшим работать в ООН
01:11Эксперты рассказали, какие туристы стараются превратить отдых в приключение
01:08Генпрокурор США обратится с письмом к Facebook против планов шифрования
01:05Форум молодежи из малых городов и деревень России пройдет в Москве
01:01МИД Греции проинформирует парламент о новом соглашении с США по базам
00:57Медведев встретился на Кубе с Раулем Кастро
00:55США и Турция отметили прогресс в обеспечении безопасности на границе с САР
00:52СМИ: у Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
00:51Силуанов и Кудрин представят в Совфеде закон об исполнении бюджета-2018
00:49МИД Украины анонсировал уступки в вопросе освобождения украинца Шаройко
00:44Победитель конкурса "Учитель года России - 2019" будет объявлен 4 октября
00:40Путин пообщался с Вышинским после заседания дискуссионного клуба "Валдай"
00:38Соцработникам могут разрешить отказ от работы с некоторыми больными на дому
00:30Соловьев заявил о травле против него
00:30СБ ООН продлил проверку кораблей у берегов Ливии на незаконную миграцию
00:25Врачи оценили состояние детей, пострадавших от взрыва гранаты в ЛНР
00:22В Ленобласти расследуют смерть школьника после его выписки из больницы
00:18Медведев посетит нефтяное месторождение "Бока де Харуко" на Кубе
00:17Путин соберет наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей"
00:15Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым
Лента новостейМолния