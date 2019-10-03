Пушков возмутился новым отказом США в визах российским дипломатам

Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков возмутился новым отказом США выдать визы российским дипломатам.

Ранее Мария Захарова заявила, что сотрудники МИД России снова не смогли получить американские визы, из-за чего сорвалась поездка делегации на российско-американский форум "Диалог Форт-Росс".

"Наверное, и на этот раз Помпео был не в курсе. Потрясающе. Кто же тогда рулит Госдепом? Третий заместитель замглавы отдела?" - написал сенатор в Twitter.

Визовый скандал

В сентябре Госдепартамент отказал некоторым членам российской делегации в визах для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Вашингтон объяснил это "техническими причинами".

Глава МИД Сергей Лавров назвал случившееся позором. Он напомнил, что в 2018 году Москва пошла навстречу Вашингтону и по просьбе американских коллег включила в состав приезжающей в Россию делегации сенатора Рона Джонсона, находящегося в санкционном списке.

Американские политики пообещали ответить зеркально, однако, как отметил Лавров, в этом году в Вашингтоне заявили, что выдать визу кому бы то ни было из санкционного списка "категорически невозможно". Глава российской дипломатии назвал инцидент печальной демонстрацией "американской исключительности".