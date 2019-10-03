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РИА Новости

Пушков возмутился новым отказом США в визах российским дипломатам

19:55 03.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков возмутился новым отказом США выдать визы российским дипломатам.
Ранее Мария Захарова заявила, что сотрудники МИД России снова не смогли получить американские визы, из-за чего сорвалась поездка делегации на российско-американский форум "Диалог Форт-Росс".
Флаг у Штаб-квартиры ООН
2 октября, 19:34РИА Новости
ООН получила письмо от России о невыдаче виз делегатам на Генассамблею
"Наверное, и на этот раз Помпео был не в курсе. Потрясающе. Кто же тогда рулит Госдепом? Третий заместитель замглавы отдела?" - написал сенатор в Twitter.

Визовый скандал

В сентябре Госдепартамент отказал некоторым членам российской делегации в визах для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Вашингтон объяснил это "техническими причинами".
Глава МИД Сергей Лавров назвал случившееся позором. Он напомнил, что в 2018 году Москва пошла навстречу Вашингтону и по просьбе американских коллег включила в состав приезжающей в Россию делегации сенатора Рона Джонсона, находящегося в санкционном списке.
Вид на здание Министерства иностранных дел России
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Американские политики пообещали ответить зеркально, однако, как отметил Лавров, в этом году в Вашингтоне заявили, что выдать визу кому бы то ни было из санкционного списка "категорически невозможно". Глава российской дипломатии назвал инцидент печальной демонстрацией "американской исключительности".
В Кремле также раскритиковали невыдачу американских виз российской делегации. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ситуация требует достаточно жесткой реакции со стороны России и ООН.
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Сергей ЛавровГосударственный департамент СШААлексей ПушковРоссияСШАПолитика
Популярные комментарии
Нужно выразить обеспокоенность и сказать что когда-нибудь мы ответим зеркально....
3 октября, 22:57
PCProstoy Chitatel
7170101
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