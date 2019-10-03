Путин заявил о невозможности сдерживания Китая

"По поводу попыток сдержать Китай: я думаю, что это по определению невозможно. И если кто-то будет предпринимать такие попытки, он, тот, кто будет это делать, поймет, что это невозможно. И в ходе этих попыток, безусловно, будет наносить себе ущерб и урон", - сказал Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".