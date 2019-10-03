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РИА Новости

Путин заявил о невозможности сдерживания Китая

19:54 03.10.2019 (обновлено: 20:15 03.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что сдерживание Китая невозможно, а тот, кто будет пытаться это сделать, нанесет урон себе.
"По поводу попыток сдержать Китай: я думаю, что это по определению невозможно. И если кто-то будет предпринимать такие попытки, он, тот, кто будет это делать, поймет, что это невозможно. И в ходе этих попыток, безусловно, будет наносить себе ущерб и урон", - сказал Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Во всяком случае, такое возможное развитие событий я считаю деструктивным и вредным, а объединение усилий по созданию обстановки доброжелательного сотрудничества и поиска общих для всех систем безопасности - это то, чем мы должны заниматься вместе", - добавил он.
Гонконг
23 июля, 08:00РИА Новости
Китаю никто не нужен, он нужен всем
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Международный дискуссионный клуб "Валдай"Владимир ПутинКитайВалдайРоссияВ мире
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