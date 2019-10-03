Путин выступил против создания новых блоков наподобие НАТО

СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия против создания новых блоков наподобие НАТО, а также считает чуждым для Азии и вряд ли реализуемым создание каких-то блоков.

"Наша концепция заключается в том, чтобы не создавать новых блоков по примеру Европы или Североатлантики после Второй мировой войны", - сказал Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он подчеркнул, что считает центральной организацией в Азии АСЕАН.

"На сегодняшний день в Азии центральной, я так думаю, организацией считается АСЕАН все-таки. И структура различных организаций и площадок вокруг этой центральной организации. Есть АСЕАН+1 и так далее, встреча министров обороны стран АСЕАН. Вот если будет создаваться такая сетевая структура различных организаций и их взаимодействие между собой, то ее можно назвать как угодно. А если будет предприниматься попытка создать какие-то блоковые организации, на мой взгляд, во-первых, это чуждо Азии вообще и сегодняшнему состоянию дел в Азии, во-вторых", - добавил Путин.

Президент добавил, что с его точки зрения создать блоки в Азии вряд ли удастся.