Украинские силовики обстреляли запад Донецка, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Мужчина пострадал на западе Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным ведомства, украинские силовики в четверг вечером открыли огонь из гранатометов по поселку Старомихайловка на западе Донецка.
"В результате обстрела осколочные ранения рук получил мирный житель 1982 года рождения. Пострадавший доставлен в городскую больницу №24, где ему оказана необходимая медицинская помощь", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, также поврежден жилой дом.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru