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РИА Новости

Украинские силовики обстреляли запад Донецка, заявили в ДНР

19:43 03.10.2019
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Мужчина пострадал на западе Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным ведомства, украинские силовики в четверг вечером открыли огонь из гранатометов по поселку Старомихайловка на западе Донецка.
"В результате обстрела осколочные ранения рук получил мирный житель 1982 года рождения. Пострадавший доставлен в городскую больницу №24, где ему оказана необходимая медицинская помощь", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, также поврежден жилой дом.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСтаромихайловкаВооруженные силы УкраиныДонецк (Донецкая область)В мире
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