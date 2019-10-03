Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-03T19:40Z
https://ria.ru/20191003/1559413869.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155941/22/1559412236_0:148:2998:1834_1036x0_80_0_0_5b51060b47e9ce6a2e36051c22bdc545.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Путин заявил о необходимости политического урегулирования в Сирии

19:40 03.10.2019
124
© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ожидает начала работы сирийского конституционного комитета в Женеве под эгидой ООН.
"Военный действия, действительно крупномасштабные, я хочу сказать, потому локальные очаги терроризма еще сохраняются, но крупномасштабные боевые действия действительно закончены. Военными действиями, как бы результат не был достигнут, все равно окончательного решения достичь невозможно, поэтому сейчас нужно заниматься вопросами политического урегулирования, что мы настойчиво и делаем", - сказал Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он отметил, что очень много был сделано для формирования конституционного комитета, проведения масштабного мероприятия, в котором приняли участие как представители правительства, так и практически всех оппозиционных сил.
"Мы и иранские наши партнеры, турецкие, мы приложили огромные усилия для того, чтобы наконец он был сформирован, и сейчас мы ожидаем начала этого процесса, работы этого конституционного комитета в Женеве под эгидой ООН", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин в Сочи
Вчера, 18:08Война в Сирии
Путин оценил успехи сирийского урегулирования
401003
Обсудить 0
Война в СирииМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Владимир ПутинСирияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Путин призвал не использовать Сирию как плацдарм для противоборства
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Путин отметил влияние противоборства стран Персидского залива на Сирию
Президент РФ Владимир Путин в Сочи
Путин оценил успехи сирийского урегулирования
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Путин обвинил США в ухудшении ситуации с безопасностью в мире
Лента
новостей
Военнослужащие армии Украины
Украинские силовики обстреляли запад Донецка, заявили в ДНР
Здание посольства США в Киеве
Посольство США в Киеве поддержало согласование "формулы Штайнмайера"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Путин рассказал об отношениях России и Китая
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Путин рассказал о реализации проектов евразийских торговых маршрутов
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о поражении "террористического интернационала"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Путин призвал отдать должное Трампу в урегулировании ситуации в КНДР
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Путин заявил о невозможности сдерживания Китая
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Путин призвал не ломать существующую систему международных отношений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:22В Ленобласти расследуют смерть школьника после его выписки из больницы
00:18Медведев посетит нефтяное месторождение "Бока де Харуко" на Кубе
00:17Путин соберет наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей"
00:15Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым
00:14Разведку у российских границ за неделю вели 42 летательных аппарата
00:10Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике
00:08Минобороны не допустило в 2019 году 19 столкновений спутников с мусором
00:07ВКС России могут получить полсотни новых типов систем вооружения
00:04В России развернут свыше десяти станций контроля ближнего космоса
00:00Сатиру Бэнкси на британский парламент продали за рекордные $12 миллионов
23:57Эксперт прокомментировал слова Путина о размещении ракет США в Азии
23:55На Украине не вынесут на референдум проект об особом статусе Донбасса
23:33Посольство России надеется на сотрудничество с новым правительством Австрии
23:30МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
23:23В Австрии подвели окончательные итоги досрочных парламентских выборов
23:16Рябков назвал условия для быстрого сбора делового совета России и США
23:16Скабеева прокомментировала призыв Путина не очернять Украину
23:14Рябков рассказал о проблемах в формировании состава делового совета с США
23:07Эксперт назвал предложение Путина по Персидскому заливу реалистичным
23:07В Шотландии родителям запретят шлепать детей
Лента новостейМолния