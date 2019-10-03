Путин заявил о необходимости политического урегулирования в Сирии

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ожидает начала работы сирийского конституционного комитета в Женеве под эгидой ООН.
"Военный действия, действительно крупномасштабные, я хочу сказать, потому локальные очаги терроризма еще сохраняются, но крупномасштабные боевые действия действительно закончены. Военными действиями, как бы результат не был достигнут, все равно окончательного решения достичь невозможно, поэтому сейчас нужно заниматься вопросами политического урегулирования, что мы настойчиво и делаем", - сказал Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он отметил, что очень много был сделано для формирования конституционного комитета, проведения масштабного мероприятия, в котором приняли участие как представители правительства, так и практически всех оппозиционных сил.
"Мы и иранские наши партнеры, турецкие, мы приложили огромные усилия для того, чтобы наконец он был сформирован, и сейчас мы ожидаем начала этого процесса, работы этого конституционного комитета в Женеве под эгидой ООН", - добавил Путин.