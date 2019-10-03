Путин заявил о необходимости политического урегулирования в Сирии

"Военный действия, действительно крупномасштабные, я хочу сказать, потому локальные очаги терроризма еще сохраняются, но крупномасштабные боевые действия действительно закончены. Военными действиями, как бы результат не был достигнут, все равно окончательного решения достичь невозможно, поэтому сейчас нужно заниматься вопросами политического урегулирования, что мы настойчиво и делаем", - сказал Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".