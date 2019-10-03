Посольство США в Киеве поддержало согласование "формулы Штайнмайера"

КИЕВ, 3 окт - РИА Новости. Посольство США в Киеве после согласования в Минске "формулы Штайнмайера", сообщило, что приветствует прогресс в направлении достижения мира в Донбассе.
Контактная группа по Украине во вторник согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
"Мы приветствуем прогресс в направлении достижения мира на востоке Украины и призываем к восстановлению контроля Украины над ее международными границами. Свободные и честные выборы требуют вывода возглавляемых Россией сил и незаконных вооруженных формирований с территории Украины, а также безопасности", - говорится в сообщении посольства в Facebook.