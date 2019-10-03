Пентагон рассказал подробности ракетного пуска из КНДР

Жители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР. Архивное фото

Жители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР

© AP Photo / Ahn Young-joon Жители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР

ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Военные США считают, что КНДР запустила ракету морского базирования на дистанцию в 280 миль (450 километров), заявил журналистам представитель Объединенного комитета начальников штабов ВС США полковник Патрик Райдер.

"Северная Корея запустила ракету малой или средней дальности на 280 миль в Японское море с морской платформы", - сказал Райдер. Он не предоставил подробностей.