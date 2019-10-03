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РИА Новости

Житель Ставрополья одним из первых получит штраф за курение на балконе

19:32 03.10.2019
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© РИА Новости / Сергей ПятаковБалкон
Балкон
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Балкон. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 3 окт - РИА Новости. Житель Ставропольского края может получить один из первых штрафов после пожара на балконе, возникшего из-за курения, сообщает ГУ МЧС по региону.
"В четверг 11.26 произошёл пожар на балконе многоэтажного жилого в городе Изобильном. Площадь пожара 0,5 квадратных метра. Причина пожара - неосторожность при курении. Погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении.
Как отмечается, виновному лицу в связи со вступившими в действие с 1 октября изменениями в правила противопожарного режима грозит административная ответственность в соответствии с действующим законодательством.
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